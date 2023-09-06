Іменини 7 вересня: кого треба привітати з Днем ангела у четвер

У багатьох можуть знайтись знайомі іменинники цього дня

У четвер, 7 вересня, відзначають День військової розвідки в Україні, Міжнародний день чистого повітря для синього неба, Всесвітній день знищення військової іграшки, День мережива, День салямі.

Окрім того, цього дня відзначається і народне свято Тит Листопадник (Тит Грибник). А носії одразу п’яти імен цього дня святкують свій День янгола.

Чоловічі іменини 7 вересня

Варфоломій, — походить від грецького "Бартоломаїос", що у свою чергу з’явилося від арамейського "син Талмая". 7 вересня церквою вшановується апостол Варфоломій (Нафанаїл).

Володимир — слов’янське ім’я, що означає "володіти світом".

Вольдемар (Вальдемар) — це ім’я вважається німецьким аналогом імені Володимир. Воно означає "славний володар".

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом". 7 вересня вшановується патріарх Константинопольський Іван Каппадокієць.

Жіночі іменини 7 вересня не відзначаються.

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