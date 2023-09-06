Не спешите все сразу прятать: как правильно подготовить картошку к хранению после сбора урожая

Эти советы помогут сохранить ваш урожай в целостности аж до весны

Копать картофель многие дачники начинают еще с конца августа и заканчивают в середине сентября. Однако перед уборкой на хранение огородники часто забывают сделать несколько банальных вещей, а иногда они их и не знают, из-за чего картошка быстро портится и не доживает до весны.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, перед отправкой картофеля на хранение, первое, что нужно сделать — это следует просушить и подготовить клубни. К примеру, если вы копали картофель, когда земля была сырой, просушите его перед закладкой. Для этого положите картофель под навесом или в сарае на сквозняк, чтобы обеспечить проветривание.

Если же вы копали картофель в жару, его важно охладить. Для этого можно присыпать урожай грудой земли, чтобы температура внутри снизилась. Также стоит отметить, что если на картофеле много механических повреждений, желательно, чтобы он полежал в сухом месте до 3 недель, чтобы за это время кожура окрепла, а клубни зажили.

Важно! Обязательно переберите картофель, прежде чем положить его на хранение, и отделите поврежденные клубни от здоровых. И конечно же не забудьте подготовить помещение для хранения урожая. Для этого уберите весь мусор, прочистите вентиляцию, а стены обработайте известью с медным купоросом, который предотвратит появление грибка.

Напомним, что несмотря на активный сбор урожаев, дачникам следует помнить также о других занятиях: уходе за растениями, поливе, прополке, борьбе с вредителями и сорняками. Это относится и к томатам. Главное – следить за подкармливанием растений и бороться с вредителями, а также правильно организовывать полив помидоров.