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Не поспішайте все одразу ховати: як правильно підготувати картоплю до зберігання після збирання врожаю

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Перед відправкою картопля на зберігання слід її просушити Новина оновлена 06 вересня 2023, 14:36
Перед відправкою картопля на зберігання слід її просушити. Фото Freepik

Ці поради допоможуть зберегти ваш урожай у цілісності аж до весни

Копати картоплю багато дачників починають ще з кінця серпня і закінчують у середині вересня. Однак перед збиранням на зберігання городники часто забувають зробити кілька банальних речей, а іноді вони їх і не знають, через що картопля швидко псується і не доживає до весни.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, перед відправкою картоплі на зберігання, перше, що потрібно зробити – це слід просушити та підготувати бульби. Наприклад, якщо ви копали картоплю, коли земля була сирою, просушіть її перед закладкою. Для цього покладіть картоплю під навісом або в сараї на протяг, щоб забезпечити провітрювання.

Якщо ж ви копали картоплю у спеку, її важливо охолодити. Для цього можна присипати врожай купою землі, щоби температура всередині знизилася. Також варто зазначити, що якщо на картоплі багато механічних пошкоджень, бажано, щоб вона полежала в сухому місці до 3 тижнів, щоб за цей час шкірка зміцніла, а бульби загоїлися.

Важливо ! Обов’язково переберіть картоплю, перш ніж покласти її на зберігання, і відокремте пошкоджені бульби від здорових. І звичайно ж, не забудьте підготувати приміщення для зберігання врожаю. Для цього приберіть все сміття, прочистьте вентиляцію, а стіни обробіть вапном з мідним купоросом, який запобігатиме появі грибка.

Нагадаємо, що попри активний збір урожаїв, дачникам слід пам’ятати також про інші заняття: догляд за рослинами, поливу, прополювання, боротьбу зі шкідниками та бур’янами. Це стосується і томатів. Головне – стежити за підгодовуванням рослин та боротися зі шкідниками, а також правильно організовувати полив помідорів.

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#Урожай #Картопля