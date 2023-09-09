Уловки опытных покупателей: как принести из магазина самый вкусный виноград

Несколько нюансов — и дома потрясающий продукт

Виноград — невероятно вкусная ягода. Его можно есть как самостоятельное блюдо, а можно готовить самые разнообразные блюда и даже мариновать с ним огурцы.

Чтобы блюда были вкусными, нужно виноград правильно выбрать. Вместе с "Сегодня" поделимся основными хитростями.

Как правильно выбирать виноград

Первое, что нужно сделать — это обратить внимание на ветку. Это показатель свежести винограда. Она должна быть зеленой и не засохшей. Если ветки уже не зеленые и гибкие, значит, виноград хранится слишком долго.

Выбирать стоит плотные и упругие виноградинки. Рыхлые или покрыты пятнами ягоды покупать их не стоит. Скорее всего, виноград или переспел или его передержали в холоде. Опавшие с веток ягоды не подбирайте — они портятся гораздо быстрее.

Если вы покупаете виноград в магазине, не берите фасованный. Он может быть как недозрелым или подгнившим. Виноград должен храниться без пленки – чтобы "дышать" и не портиться.

Как хранить виноград в домашних условиях

Хранить виноград лучше в прохладном месте, например, в холодильнике. Лучше, чтобы ягоды не соседствовали с сильно пахнущими продуктами — виноград легко впитывает запахи. Держать его лучше в специальном отделении для фруктов без полиэтиленового пакета.

Мыть виноград лучше непосредственно перед употреблением. Все дело в том, что вымытые ягоды портятся быстрее.

Приготовьте джем из винограда по рецепту "Телеграфа". Это очень вкусная заготовка на зиму, которая имеет отличный цвет и неповторимый вкус