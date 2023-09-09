Хитрощі досвідчених покупців: як принести з магазину найсмачніший виноград

Декілька нюансів — і вдома приголомшливий продукт

Виноград – неймовірно смачна ягода. Його можна їсти як самостійну страву, а можна готувати різноманітні страви та навіть маринувати з ним огірки.

Щоб страви були смачними, виноград потрібно правильно вибрати. Разом із "Сьогодні" поділимося основними хитрощами.

Як правильно вибирати виноград

Перше, що потрібно зробити, — це звернути увагу на гілку. Це показник свіжості винограду. Вона повинна бути зеленою та не засохлою. Якщо гілки вже не зелені та гнучкі, значить виноград зберігається надто довго.

Вибирати варто щільні та пружні виноградинки. Пухкі або вкриті плямами ягоди купувати їх не варто. Швидше за все, виноград чи переспів, чи його перетримали в холоді. Ягоди, що опали з гілок, не підбирайте — вони псуються набагато швидше.

Якщо ви купуєте виноград у магазині, не беріть фасований. Він може бути як недозрілим або підгнилим. Виноград повинен зберігатися без плівки — щоб "дихати" і не псуватися.

Як зберігати виноград у домашніх умовах

Зберігати виноград краще у прохолодному місці, наприклад, у холодильнику. Краще, щоб ягоди не знаходились поряд з продуктами, які сильно пахнуть — виноград легко вбирає запахи. Тримати його краще у спеціальному відділенні для фруктів без поліетиленового пакету.

Мити виноград краще безпосередньо перед вживанням. Річ у тому, що вимиті ягоди псуються швидше.

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