Именины 11 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела в понедельник

Это важный день

В понедельник, 11 сентября, в 2023 году празднуется Всемирный день борьбы с терроризмом, Всемирный день папы.

Кроме того, в этот день некоторые все еще чествуют День Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. А носители двух имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 11 сентября

Иван, — это одна из множества форм древнего еврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный богом".

Ян, — по одной из версий, это еще одна из форм еврейского имени Йоханан, как и имя Иван, а по другой имя могло возникнуть от имени римского бога начала и конца Януса.

Однако святыми покровителями как Иванов, так и Янов, выступают святые Иоанны. А 11 сентября церковью раньше чтился святой Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, и это был важнейший День ангела Ивана и Яна в году. С 1 сентября ПЦУ перешла на новый календарь, в связи с чем этот праздник сместился на 29 августа, однако многие еще пока продолжают праздновать его в старую дату.

Женские именины 11 сентября не отмечаются.

Как известно, в разные дни церковь чествует разных святых и мучеников, которые внесли свой вклад в сохранение и распространение христианства, — в те же дни празднуют свои Дни ангела люди, которые родились незадолго до этого и носят со святыми одно имя. Считается, что святые приглядывают с небес за своими тезками и защищают их от бед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про простые лайфхаки, как ускорить зарядку телефона, — это может пригодиться, если телефон разряжен, а времени нет.