Іменини 11 вересня: кого треба привітати з Днем ангела у понеділок

Це важливий день

У понеділок, 11 вересня, 2023 року святкується Всесвітній день боротьби з тероризмом, Всесвітній день тата.

Крім того, в цей день деякі все ще вшановують День Усікнення голови Пророка, Предтечі та Хрестителя Іоанна. А носії двох імен святкують свій День янгола.

Чоловічі іменини 11 вересня

Іван, — це одна з безлічі форм древнього єврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований богом".

Ян, — за однією з версій, це ще одна з форм єврейського імені Йоханан, як і ім’я Іван, а за іншою ім’я могло виникнути від імені римського бога початку та кінця Януса.

Проте святими покровителями як Іванів, і Янів, виступають святі Іоанни. А 11 вересня церквою раніше шанувався святий Іоанн Пророк, Предтеча та Хреститель Господній, і це був найважливіший День ангела Івана та Яна у році. З 1 вересня ПЦУ перейшла на новий календар, у зв’язку з чим це свято змістилося на 29 серпня, проте багато хто ще поки продовжує святкувати його в стару дату.

Жіночі іменини 11 вересня не відзначаються.

Як відомо, у різні дні церква вшановує різних святих і мучеників, які зробили свій внесок у збереження та поширення християнства, — у ті ж дні святкують свої Дні ангела люди, які народилися незадовго до цього і носять зі святими одне ім’я. Вважається, що святі спостерігають з небес за своїми тезками та захищають їх від бід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про прості лайфхаки, як прискорити зарядку телефону, — це може стати в нагоді, якщо телефон розряджений, а часу немає.