Покров Пресвятой Богородицы 1 октября: что можно и запрещено делать в этот святой день

Принято обращаться с молитвой к Богородице и просить у нее крепкого здоровья

В первый день октября христиане отмечают святое событие – Покров Пресвятой Богородицы. В текущем году дата этого праздника изменилась в связи с переходом православной церкви на новый календарь. Раньше Покров Богородицы отмечался ежегодно 14 октября.

Согласно народным традициям, с этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и стартовал осенний свадебный сезон. Для украинцев этот день имеет особое значение, поскольку наши предки видели в нем символическую грань между осенью и зимой.

Само название связано с первым снегом, который окутывал землю, подчеркивая предстоящее приближение зимних морозов. Основная примета, которую наблюдали наши предки, была следующей: "Какая Покрова — такая и зима".

К Богородице в этот праздник принято обращаться с молитвами, просить у нее о крепком здоровье, поддержке и защите, а также о помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви.

Что нельзя делать в Покров Пресвятой Богородицы

Следует воздерживаться от физических трудов и домашних забот, однако можно заниматься приготовлением праздничного обеда.

Важно избегать конфликтов, ссор и использования грубой брани, а также не желать другим зла.

Важно воздерживаться от употребления алкоголя и избегать переедания. Поста в праздник нет, но лучше соблюдать умеренность в питании.

Нельзя отказывать в гостеприимстве. Считается, что чем больше гостей в доме, тем большими у хозяев будут благосостояние и процветание.

Напомним, что с 1999 года в Украине ежегодно в день Покрова отмечается День украинского казачества. Традиционно, этот день связывают с образованием Украинской повстанческой армии в 1942 году, и поэтому он также отмечается как День УПА. С 2023 года 1 октября также стало днем, когда празднуется День защитников и защитниц Украины. Ранее мы публиковали самые лучшие патриотические поздравления для украинских защитников. Их легко можно отправить по соцсети или мессенджере.