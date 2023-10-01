Покрова Пресвятої Богородиці 1 жовтня: що можна і заборонено робити цього святого дня

Заведено звертатися з молитвою до Богородиці та просити у неї міцного здоров’я

Першого дня жовтня християни відзначають святу подію – Покрову Пресвятої Богородиці. У поточному році дата цього свята змінилася через перехід православної церкви на новий календар. Раніше Покрова Богородиці відзначалася щороку 14 жовтня.

Згідно з народними традиціями, з цього дня розпочиналися вечірні дівочі посиденьки та стартував осінній весільний сезон. Для українців цей день має особливе значення, оскільки наші предки бачили у ньому символічну межу між осінню та зимою.

Сама назва пов’язана з першим снігом, який огортав землю, наголошуючи на майбутньому наближенні зимових морозів. Основна прикмета, яку спостерігали наші предки, була такою: "Яка Покрова — така і зима".

До Богородиці у це свято заведено звертатися з молитвами, просити у неї про міцне здоров’я, підтримку та захист, а також про допомогу у сімейному житті та, звичайно ж, у коханні.

Що не можна робити в Покрову Пресвятої Богородиці

Слід утримуватись від фізичних праць та домашніх турбот, проте можна займатися приготуванням святкового обіду.

Важливо уникати конфліктів, сварок та використання грубої лайки, а також не бажати іншим зла.

Важливо утримуватися від вживання алкоголю та уникати переїдання. Посту на свято немає, але краще дотримуватися помірності у харчуванні.

Не можна відмовляти у гостинності. Вважається, що чим більше гостей в оселі, тим більшими у господарів буде добробут та процвітання.

Нагадаємо, що з 1999 року в Україні щороку на день Покрови відзначається День українського козацтва. Традиційно цей день пов’язують із заснуванням Української повстанської армії у 1942 році, і тому він також відзначається як День УПА. З 2023 року 1 жовтня також стало днем, коли святкується День захисників та захисниць України. Раніше ми публікували найкращі патріотичні привітання для українських захисників. Їх легко можна відправити по соцмережі чи месенджеру.