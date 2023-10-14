Укр

Авокадо долго будет свежим и не почернеет: как правильно его хранить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Наслаждайтесь его вкусом долгое время
Наслаждайтесь его вкусом долгое время. Фото pexels.com

Простые способы сэкономят ваш бюджет

Авокадо — отличный ингредиент для различных тостов. Однако у него есть одно свойство — фрукт быстро теряет свежесть и чернеет.

Вместе с Uaportal расскажем, как хранить авокадо, чтобы оно не почернел. Так фрукт сможет храниться долгое время.

Как правильно хранить авокадо

В морозильной камере. Для начала положите его в герметичный пакет и отправьте в ящик для овощей в холодильнике.

Чтобы заморозить авокадо, очистите его и пюрируйте с помощью блендера. После добавьте несколько капель лимона или другую приправу по собственному желанию. Полученное пюре поместите в контейнер и отправьте в морозилку. Таким образом авокадо можно хранить даже несколько месяцев — чем холоднее температура, тем дольше он сохраняется.

Если вы разрезали авокадо и хотите сохранить его несколько дней, покройте мякоть небольшим количеством оливкового масла. Оно будет действовать как защитная пленка. После поместите авокадо в герметичный контейнер, пищевую пленку или бумагу и храните в холодильнике.

Также отличный способ сохранить авокадо — законсервировать его с помощью лимона. Если вы разрезали авокадо, смажьте его несколькими каплями лимона и поместите в пакет или контейнер. Таким образом он может храниться в холодильнике несколько дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "дозреть" авокадо за 10 минут. Он быстро станет мягким.

Теги:
#Авокадо #Лайфхак