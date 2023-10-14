Авокадо долго будет свежим и не почернеет: как правильно его хранить

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Авокадо — отличный ингредиент для различных тостов. Однако у него есть одно свойство — фрукт быстро теряет свежесть и чернеет.

Вместе с Uaportal расскажем, как хранить авокадо, чтобы оно не почернел. Так фрукт сможет храниться долгое время.

Как правильно хранить авокадо

В морозильной камере. Для начала положите его в герметичный пакет и отправьте в ящик для овощей в холодильнике.

Чтобы заморозить авокадо, очистите его и пюрируйте с помощью блендера. После добавьте несколько капель лимона или другую приправу по собственному желанию. Полученное пюре поместите в контейнер и отправьте в морозилку. Таким образом авокадо можно хранить даже несколько месяцев — чем холоднее температура, тем дольше он сохраняется.

Если вы разрезали авокадо и хотите сохранить его несколько дней, покройте мякоть небольшим количеством оливкового масла. Оно будет действовать как защитная пленка. После поместите авокадо в герметичный контейнер, пищевую пленку или бумагу и храните в холодильнике.

Также отличный способ сохранить авокадо — законсервировать его с помощью лимона. Если вы разрезали авокадо, смажьте его несколькими каплями лимона и поместите в пакет или контейнер. Таким образом он может храниться в холодильнике несколько дней.

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