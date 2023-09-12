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Поможет банан: как сделать мягким каменный авокадо

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ваше авокадо станет мягким быстро
Ваше авокадо станет мягким быстро. Фото 24 канал

Вам понадобятся простые средства

Авокадо — это отличный ингредиент для самых необычных и разнообразных блюд! Это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, он помогает нам чувствовать себя здоровыми и энергичными Все, что необходимо – выбрать спелый продукт.

Однако бывают случаи, когда в магазине попался твердое авокадо. Вместе с "Важно знать" расскажем, как сделать его мягким с помощью подручных средств.

Как размягчить авокадо

Если спелое авокадо нужно вам не срочно, то вам поможет банан. Просто оставьте на ночь эти продукты рядом. Дело в том, что бананы выделяют этилен, газ, который способствует созреванию фруктов. В это сложно поверить, но утром авокадо станет спелым и мягким

Если времени на ожидание нет, вам поможет микроволновка и вилка. Просто несколько раз проколите авокадо вилкой и поместите его в микроволновку на 30 секунд. Чтобы достичь идеальной мягкости, но избежать перегрева, проверяй авокадо каждые 10 секунд.

Если у вас есть немного больше времени, воспользуйтесь духовкой. Оберните авокадо в фольгу и отправьте его в разогретую духовку на 10 минут при температуре 90 градусов. Безусловно, этот способ более времязатратный, но результат того стоит. Ваше авокадо станет мягким, а его вкус сохранится.

Из спелого авокадо рекомендуем приготовить диетическую пасту по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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