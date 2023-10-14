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Авокадо довго буде свіжим та не почорніє: як правильно його зберігати

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Насолоджуйтесь його смаком довгий час
Насолоджуйтесь його смаком довгий час. Фото pexels.com

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Авокадо – відмінний інгредієнт для різних тостів. Однак він має одну властивість — фрукт швидко втрачає свіжість і чорніє.

Разом з Uaportal розповімо, як зберігати авокадо, щоб воно не почорніло. Так фрукт зможе зберігатися довгий час.

Як правильно зберігати авокадо

У морозильній камері. Спочатку покладіть його в герметичний пакет і відправте в ящик для овочів в холодильнику.

Щоб заморозити авокадо, очистьте його та пюруйте за допомогою блендера. Після цього додайте кілька крапель лимона або іншу приправу за власним бажанням. Отримане пюре помістіть у контейнер та відправте у морозилку. Таким чином, авокадо можна зберігати навіть кілька місяців — чим холодніше, тим довше він зберігається.

Якщо ви розрізали авокадо і хочете зберегти його кілька днів, покрийте м’якуш невеликою кількістю оливкової олії. Воно діятиме як захисна плівка. Після цього помістіть авокадо в герметичний контейнер, харчову плівку або папір і зберігайте в холодильнику.

Також чудовий спосіб зберегти авокадо – законсервувати його за допомогою лимона. Якщо ви розрізали авокадо, змастіть кількома краплями лимона і помістіть у пакет або контейнер. Таким чином, він може зберігатися в холодильнику кілька днів.

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