Лучшие породы собак для семей с детьми: есть варианты для квартиры и дома

Количество пород собак во всем мире превышает 340, поэтому найти коммуникабельных представителей можно в любой

Собака — это один из самых популярных видов домашних любимцев, однако когда в семье есть дети, собаки часто не могут с ними ужиться — этим грешат определенные породы. Есть и те, которых считают идеальными компаньонами для семей и особенно семей с детьми.

Американский клуб собаководства опубликовал породы, считающиеся лучшими для жизни в семье. Отметим, что более крупным породам жизнь в одно или двухкомнатной квартире может не подойти. Им нужно пространство для существования – такие породы лучше выбирать для больших квартир, домов или загородных территорий.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер – самая популярная собака в Соединенных Штатах. У нее дружелюбный и коммуникабельный характер. Собака очень активна и любит бегать. Такая собака регулярно линяет, за лабрадором ретривером нужно следить и ежедневно расчесывать. Собаки стремятся угодить своему хозяину.

Высота: самцы 56-57 см, самки 54-56 см,

Вес: самцы 27-36 кг, самки 25-32 кг,

Продолжительность жизни: 10-12 лет.

Бульдог

Бульдог

Самая популярная порода собак в мире. Спокойные, смелые и дружелюбные бульдоги могут адаптироваться для города или села. Они не очень активны, но нуждаются в регулярных прогулках, хорошо реагируют и запоминают команды.

Высота: 46 см

Вес: самцы 26 кг, самки 24 кг

Продолжительность жизни: 8-10 лет.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер

Сначала золотистые ретриверы стали популярными из-за желания иметь собаку среднего размера, которая хорошо справлялась бы с дичью, как на горной, так и на водоплавающей дичи. Сегодня универсальность, интеллект и приятный характер породы подходят для многих целей. Эта собака активна и энергична, требует ежедневных упражнений.

Высота: самцы 30-34 кг, самки 25-32 кг,

Вес: самки 51-56 см, самцы 56-61 см

Продолжительность жизни: 10-12 лет.

Бигль

Бигль

Компактный размер, короткая шерсть, которая проста в уходе, и ум делают беглый замечательной семейной собакой. Эта быстрая, энергичная и компактная гончая собака требует много упражнений.

Вес: самцы 10–11 кг, самки 9–10 кг

Рост: самцы 36-41 см, самки 33-38 см

Продолжительность жизни: 12-15 лет.

Мопс

Мопсы

Он маленький, но не нуждается в ласках. Имеет уравновешенный и озорной характер и особое расположение к детям. Ему комфортно как в маленькой квартире, так и в загородном доме, легко приспосабливается к любым ситуациям. Мопсы не совсем прирожденные спортсмены, но у них сильные ноги и бесконечная любознательность — с ними нужно заниматься и общаться.

Рост: самцы 30 – 36 см, самки 25 – 30 см

Вес: 6-8 кг

Продолжительность жизни: 12-15 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мопс одна из тех пород собак, которые чаще всего снимались в фильмах, в частности, в известном кино "Люди в черном". Среди кинопород кроме мопсов есть и овчарки, сенбернары, чихуахуа и другие.