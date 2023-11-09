Кращі породи собак для родин із дітьми: є варіанти для квартири та будинку

Кількість порід собак у всьому світі перевищує 340, тож знайти комунікабельних псів можна у будь-якій

Собака — це jдин з найпопулярніших видів хатніх улюбленців, однак коли в родині є діти, собаки часто не можуть з ними ужитися — цим грішать певні породи. Є і ті яких вважають ідеальними компаньйонами для родин та особливо родин з дітьми.

Американський клуб собаківництва опублікував породи, які вважаються найкращими для життя в родині. Зазначимо, що тим породам які крупніші життя в маленькій одно чи двокімнатній квартирі може не підійти. Їм потрібен простір для існування — такі породи краще обирати для великих квартир, будинків або заміських територій.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретрівер — найпопулярніша собака в Сполучених Штатах. В неї доброзичливий та комунікабельний характер. Собака дуже активна і полюбляє бігати. Така собака регулярно линяє, то за лабрадором ретривером потрібно слідкувати та щоденно розчісувати. собаки прагнуть догодити своєму господарю.

Висота: самці 56-57 см, самки 54-56 см,

Вага: самці 27–36 кг, самки 25–32 кг,

Тривалість життя: 10-12 років.

Бульдог

Бульдог

Найпопулярніша порода собак у світі. Спокійні, сміливі та доброзичливі бульдоги можуть адаптуватися для міста чи села. Вони не дуже активні, але потребують регулярних прогулянок, добре реагують та запам'ятовують команди.

Висота: 46 см

Вага: самці 26 кг, самки 24 кг

Тривалість життя: 8-10 років.

Золотистий ретривер

Золотистий ретривер

Спочатку золотисті ретривери стали популярними через бажання мати собаку середнього розміру, яка б добре справлялася з дичиною, як на гірській, так і на водоплавній дичині. Сьогодні універсальність, інтелект і приємний характер породи підходять для багатьох цілей. Ця собака активна та енергійна, потребує щоденних вправ.

Висота: самці 30–34 кг самки 25–32 кг,

Вага: самки 51–56 см, самці 56–61 см

Тривалість життя: 10-12 років.

Бігль

Бігль

Компактний розмір, коротка шерсть, яка проста в догляді, і розум роблять бігля чудовою сімейною собакою. Ця швидка, енергійна та компактна гонча собака потребує багато вправ.

Вага: самці 10–11 кг, самки 9–10 кг

Зріст: самці 36–41 см, самки 33–38 см

Тривалість життя: 12–15 років.

Мопс

Мопси

Він маленький, але не потребує пестощів. Має врівноважений та пустотливий характер й особливу прихильність до дітей. Йому комфортно як в маленькій квартирі, так і в заміському будинку, легко пристосовується до будь-яких ситуацій. Мопси не зовсім природжені спортсмени, але вони мають сильні ноги та нескінченну допитливість — з ними треба займатися та комунікувати.

Зріст: самці 30 – 36 см, самки 25 – 30 см

Вага: 6—8 кг

Тривалість життя: 12–15 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мопс одна з тих порід собак, які найчастіше знімалися у фільмах, зокрема у відомому кіно "Люди в чорному". Серед кінопорід окрім мопсів, є й вівчарки, сенбернари, чихуахуа та інші.