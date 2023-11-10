Не овчарка: топ 10 самых популярных пород собак в Украине
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Лидер определился со значительным отрывом
Решив завести собаку, хозяева опираются не только на массовую культуру, но и на собственные возможности и предпочтения. Исследования 2022 показали — в Украине популярностью пользуются небольшие собаки, они заняли почти все места в рейтинге популярности.
По сравнению с Соединенными штатами, где кинологическая ассоциация заявила в пятерке лидеров французского бульдога, лабрадора ретривера, золотистого ретривера, немецкую овчарку и пуделя в Украине другой лидер. Им стал немецкий шпиц/померанец, опередив другие породы по количеству помета. Также именно эта порода наиболее экспортированная из Украины собака.
Топ-10 пород собак в Украине по итогам 2022 года:
- Немецкий шпиц/померанец
- Чихуахуа гладкошерстный/длинношерстный
- Вельш корги пемброк
- Йоркширский терьер
- Немецкая овчарка
- Французский бульдог
- Мальтийская болонка
- Бивер йорк терьер
- Пудель той
- Лабрадор ретривер.
В Кинологическом союзе Украины отмечают, что популярность набирают небольшие породы. Часть из них входит в перечень компанейских собак для семей с детьми.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что к выбору породы любимца следует подходить тщательно, даже учитывая состояние своего здоровья. Для людей с аллергиями нет на 100% подходящих собак, но есть породы, которые считаются гипоаллергенными.