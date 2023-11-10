Не вівчарка: топ 10 найпопулярніших порід собак в Україні

Лідер визначився із значним відривом

Вирішивши завести собаку, господарі спираються не тільки на масову культуру, а й на власні можливості та уподобання. Дослідження 2022 року показали — в Україні популярністю користуються невеликі собаки, вони посіли майже всі місця у рейтингу популярності.

У порівнянні зі Сполученими штатами, де кінологічна асоціація заявила у п'ятірці лідерів французького бульдога, лабрадора ретривера, золотистого ретривера, німецьку вівчарку та пуделя в Україні інший лідер. Ним став німецький шпіц/померанець, випередивши інші породи за кількістю приплоду. Також саме ця порода найбільш експортований з України собака.

Топ-10 порід собак в Україні за підсумками 2022 року:

Німецький шпіц/померанець

Чихуахуа гладкошерстий/довгошерстий

Вельш коргi пемброк

Йоркширський тер’єр

Німецька вівчарка

Французький бульдог

Мальтійська болонка

Бівер йорк тер'єр

Пудель той

Лабрадор ретривер.

У Кінологічній спілці України зазначають, що популярності набирають невеликі породи. Частина з них належить до переліку компанійських собак для родин із дітьми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до вибору породи улюбленця варто підходити ретельно, навіть з огляду на стан свого здоров’я. Для людей з алергіями немає на 100% підходящих собак, але є породи які вважаються гіпоалергенними.