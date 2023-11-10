Не вівчарка: топ 10 найпопулярніших порід собак в Україні
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Лідер визначився із значним відривом
Вирішивши завести собаку, господарі спираються не тільки на масову культуру, а й на власні можливості та уподобання. Дослідження 2022 року показали — в Україні популярністю користуються невеликі собаки, вони посіли майже всі місця у рейтингу популярності.
У порівнянні зі Сполученими штатами, де кінологічна асоціація заявила у п'ятірці лідерів французького бульдога, лабрадора ретривера, золотистого ретривера, німецьку вівчарку та пуделя в Україні інший лідер. Ним став німецький шпіц/померанець, випередивши інші породи за кількістю приплоду. Також саме ця порода найбільш експортований з України собака.
Топ-10 порід собак в Україні за підсумками 2022 року:
- Німецький шпіц/померанець
- Чихуахуа гладкошерстий/довгошерстий
- Вельш коргi пемброк
- Йоркширський тер’єр
- Німецька вівчарка
- Французький бульдог
- Мальтійська болонка
- Бівер йорк тер'єр
- Пудель той
- Лабрадор ретривер.
У Кінологічній спілці України зазначають, що популярності набирають невеликі породи. Частина з них належить до переліку компанійських собак для родин із дітьми.
Раніше "Телеграф" розповідав, що до вибору породи улюбленця варто підходити ретельно, навіть з огляду на стан свого здоров’я. Для людей з алергіями немає на 100% підходящих собак, але є породи які вважаються гіпоалергенними.