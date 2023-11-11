Могут удивить: какие породы собак самые умные

В список попали не только служебные породы

Интеллект собак оценивают по их обучаемости. Однако она может быть связана с тем, зачем выводили эту породу. На основе тестов собак на послушание командам и способность выполнять определенные задания более 200 судей оценили 110 пород. Опираясь на их данные нейропсихолог Стэнли Корен подготовил список.

В Американском кинологическом клубе отмечают, что эти собаки усваивали команды менее чем за пять повторений и выполняли их 95% времени или больше. Среди них как "рабочие" породы, так и воспринимаемые исключительно как домашние любимцы.

Самые умные породы собак:

бордер-колли

пудель

немецкая овчарка

золотистый ретривер

доберман

шетландская овчарка (шелти)

лабрадор ретривер

Папион одна из древнейших пород той-спаниелов, они есть на портретах многих французских вельмож

папион

ротвейлер

австралийский пастушья собака.

Однако кинологи отмечают — самая умная собака может быть не самой легкой в жизни с ней. Если вы выбираете породу собаки, то следует учитывать и другие характеристики породы кроме интеллекта и возможность подстроиться к вашему стилю жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в качестве семейной собаки для семей с детьми первое место принадлежит лабрадору-ретриверу. В тройке лидеров бульдоги и золотистые ретриверы.