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Могут удивить: какие породы собак самые умные

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Овчарки во всем мире выполняют роль помощников в правоохранительных органах, наряду с другими породами
Овчарки во всем мире выполняют роль помощников в правоохранительных органах, наряду с другими породами

В список попали не только служебные породы

Интеллект собак оценивают по их обучаемости. Однако она может быть связана с тем, зачем выводили эту породу. На основе тестов собак на послушание командам и способность выполнять определенные задания более 200 судей оценили 110 пород. Опираясь на их данные нейропсихолог Стэнли Корен подготовил список.

В Американском кинологическом клубе отмечают, что эти собаки усваивали команды менее чем за пять повторений и выполняли их 95% времени или больше. Среди них как "рабочие" породы, так и воспринимаемые исключительно как домашние любимцы.

Самые умные породы собак:

  • бордер-колли
  • пудель
  • немецкая овчарка
  • золотистый ретривер
  • доберман
  • шетландская овчарка (шелти)
  • лабрадор ретривер
Папион
Папион одна из древнейших пород той-спаниелов, они есть на портретах многих французских вельмож
  • папион
  • ротвейлер
  • австралийский пастушья собака.

Однако кинологи отмечают — самая умная собака может быть не самой легкой в жизни с ней. Если вы выбираете породу собаки, то следует учитывать и другие характеристики породы кроме интеллекта и возможность подстроиться к вашему стилю жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в качестве семейной собаки для семей с детьми первое место принадлежит лабрадору-ретриверу. В тройке лидеров бульдоги и золотистые ретриверы.

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#Собаки #Интеллект #Породы