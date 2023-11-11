Можуть здивувати: які породи собак найрозумніші

До переліку попали не тільки службові породи

Інтелект собак оцінюють по їхній здатності до навчання. Однак вона може бути пов'язана з тим, для чого виводили цю породу. На основі тестів собак на слухняність командам та здатність виконувати певні завдання понад 200 суддів оцінили 110 порід. Спираючись на їхні дані нейропсихолог Стенлі Корен підготував список.

У Американському кінологічному клубі зазначають, що ці собаки засвоювали команди менш ніж за п’ять повторень і виконували їх 95% часу або більше. Серед них як "робочі" породи, так і такі, які сприймаються виключно як домашні улюбленці.

Найрозумніші породи собак:

бордер-коллі

пудель

німецька вівчарка

золотистий ретривер

доберман

шетландська вівчарка (шелті)

лабрадор ретривер

Папійон одна з найдавніших порід той-спанієлів, вони є на портретах багатьох французських вельмож

папійон

ротвейлер

австралійський пастуший собака.

Однак кінологи наголошують — найрозумніший собака може бути не найлегшим у житті з ним. Якщо ви обираєте породу собаки, то варто зважати й на інші характеристики породи окрім інтелекту та можливість підлаштуватися до вашого стилю життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в якості сімейного собаки для родин з дітьми перше місце належить лабрадору-ретриверу. В трійці лідерів бульдоги та золотисті ретривери.