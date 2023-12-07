После святого Николая — Амвросий: почему 7 декабря запрещено веселиться

С єтого дня в народе начинали подготовку к Рождественским праздникам

В этот четверг в православной церкви отмечается память Амвросия Медиоланского, епископа и проповедника, родившегося примерно в 340 году в Италии. До смены на новоюлианским календарь народный праздник Амвросимов день отмечался 20 декабря. За день до этого в Украине праздновали День святого Николая Чудотворца.

Со дня святого Амвросия на Руси начинали подготовку к Рождеству. Осуществлялись генеральные уборки, стирка, проверки зимних запасов, пересмотр и выбрасывание испорченных овощей, фруктов и солений, а также приводили в порядок в хлеву.

Одновременно наши предки заготавливали в этот период необходимые продукты, делали подарки. Молодые девушки брались за рукоделие: шили одежду, вышивали рушники, накидки и покрывала для приданого.

Народные приметы о погоде 7 декабря

Если в это день выпадал мокрый снег, это считалось предзнаменованием дождливого лета. В случае солнечной погоды 7 декабря ожидали, что летние месяцы будут бедны на осадки.

Что нельзя делать 7 декабря

Проводить день вдали от семьи — год будет нерадостным.

Стирать — в народе считали, что это привлечет болезни.

Громко петь и веселиться — можно навлечь на себя печали и беды.

Грустить, страдать — подавленное настроение будет сопровождать следующие 40 дней.

Ранее мы писали, сколько выходных будет в украинцев в декабре. "Телеграф" публиковал календарь праздников на последний месяц 2023 года.