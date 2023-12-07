Після святого Миколая — Амвросій: чому 7 грудня заборонено веселитися
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З цього дня в народі розпочинали підготовку до Різдвяних свят
Цього четверга у православній церкві відзначається пам’ять Амвросія Медіоланського, єпископа та проповідника, який народився приблизно в 340 році в Італії. До зміни на новоюліанський календар народне свято Амвросіїв день відзначалося 20 грудня. За день до цього в Україні святкували День святого Миколая Чудотворця.
З дня святого Амвросія на Русі розпочинали підготовку до Різдва. Здійснювалися генеральні прибирання, прання, перевірки зимових запасів, перегляд та викидання зіпсованих овочів, фруктів та солінь, а також приводили до ладу у хліву.
Водночас наші пращури заготовляли в цей період необхідні продукти, робили подарунки. Молоді дівчата бралися за рукоділля: шили одяг, вишивали рушники, накидки та покривала для посагу.
Народні прикмети про погоду 7 грудня
Якщо у цей день випадав мокрий сніг, це вважалося ознакою дощового літа. У разі сонячної погоди 7 грудня очікували, що літні місяці будуть бідними на опади.
Що не можна робити 7 грудня
- Проводити день далеко від родини — рік буде нерадісним.
- Прати — у народі вважали, що це накличе хвороби.
- Гучно співати і веселитися — можна притягнути на себе печалі та біди.
- Сумувати, страждати — пригнічений настрій супроводжуватиме наступні 40 днів.
Раніше ми писали, скільки вихідних буде в українців у грудні. "Телеграф" публікував календар свят на останній місяць 2023 року.