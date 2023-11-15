Объявленного в розыск экс-депутата поймали в самом центре Львова

Злоумышленника готовят к отправке в колонию

В центре Львова задержали бывшего депутата Михаила Михняка, который находился в розыске за незаконную переправку мужчин за границу. По приговору суда его должны были арестовать еще 25 сентября, однако этого не произошло.

Об этом сообщает NGL.media со ссылкой на комментарий спикера Львовской областной прокуратуры Адрианы Дмитренко. Задержать злоумышленника удалось 14 ноября.

Полиция искала 28-летнего бывшего депутата около месяца, но безуспешно. После этого Михаила Михняка подали в розыск. Примечательно, что с момента оглашения приговора он спокойно гулял по Львову и часто публиковал фото в соцсетях, но задержать правоохранители его не могли. Сейчас злоумышленник доставлен в СИЗО и в ближайшее время его отправят в колонию.

Михаил Михняк занимал должность депутата в горсовете города Рудки Самборского района Львовской области. В соцсетях он представлялся помощником заместителя председателя Львовского областного совета Юрия Холода, но сам чиновник это отрицал. Однако удалось выяснить, что Михняк и Холод часто переписывались и обсуждали выезд за границу по системе "Шлях".

Также известно, что в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны, Михаил организовал ОО "Корпус содействия армии". Эта организация с мая того же года наладила смеху вывоза военнообязанных мужчин за границу под видом волонтеров. Правоохранители раскрыли 24 таких случая после того, как один из клиентов сообщил им детали. За свои услуги бывший депутат брал 1 тысячу долларов.

Следователи сообщили Михняку о подозрении по трем статьям – ч. 2 ст. 332, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368–3 УКУ. Сначала суд постановил взять злоумышленника под стражу с залогом в 107,4 тыс. гривен, но позже отпустил под личное обязательство. Самборский горрайонный суд 27 июня 2023 года призназ Михняка виновным в перевозке уклонистов, подкупе должностных лиц и взяточничестве, за что назначил 3 года испытательного срока и 51 тысячу гривен штрафа. Михняк вину свою признал.

Но Львовскую облпрокуратуру этот приговор не устроил и была подана жалоба в Львовский апелляционный суд. Высшая инстанция 25 сентября изменила приговор на 5 лет лишения свободы с лишением права возглавлять ОО в течение трех лет, а также увеличила штраф до 68 тысяч гривен.

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