Оголошеного у розшук ексдепутата спіймали у самому центрі Львова

Зловмисника готують до відправлення до колонії

У центрі Львова затримали колишнього депутата Михайла Міхняка, який перебував у розшуку за незаконне переправлення чоловіків за кордон. За вироком суду його мали заарештувати ще 25 вересня, проте цього не сталося.

Про це повідомляє NGL.media з посиланням на коментар речника Львівської обласної прокуратури Адріани Дмитренко. Затримати зловмисника вдалося 14 листопада.

Поліція шукала 28-річного колишнього депутата близько місяця, але безуспішно. Після цього Михайла Міхняка подали у розшук. Примітно, що з моменту оголошення вироку він спокійно гуляв Львовом та часто публікував фото у соцмережах, але затримати правоохоронці його не могли. Наразі зловмисника доставлено до СІЗО і найближчим часом його відправлять до колонії.

Михайло Міхняк обіймав посаду депутата у міськраді міста Рудки Самбірського району Львівської області. У соцмережах він представлялвся помічником заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода, але сам чиновник це заперечував. Проте вдалося з’ясувати, що Міхняк та Холод часто переписувалися та обговорювали виїзд за кордон за системою "Шлях".

Також відомо, що у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної війни, Михайло організував ГО "Корпус сприяння армії". Ця організація з травня того ж року налагодила схеми вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Правоохоронці розкрили 24 такі випадки після того, як один із клієнтів повідомив їм деталі. За свої послуги колишній депутат брав 1 тисячу доларів.

Слідчі повідомили Міхняку про підозру за трьома статтями – ч. 2 ст. 332, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368–3 ККУ. Спочатку суд ухвалив взяти зловмисника під варту із заставою у 107,4 тис. гривень, але пізніше відпустив під особисте зобов’язання. Самбірський міськрайонний суд 27 червня 2023 року визнав Міхняка винним у перевезенні ухилянтів, підкупі посадових осіб та хабарництві, за що призначив 3 роки випробувального терміну та 51 тисячу гривень штрафу. Міхняк вину свою визнав.

Але Львівську облпрокуратуру цей вирок не влаштував і було подано скаргу до Львівського апеляційного суду. Вища інстанція 25 вересня змінила вирок на 5 років ув’язнення з позбавленням права очолювати ГО протягом трьох років, а також збільшила штраф до 68 тисяч гривень.

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