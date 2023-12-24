Взрыв в жилом доме во Львове: полиция назвала число погибших и пострадавших (фото)

Полиция продолжает расследование

В результате взрыва и пожара в жилом доме во Львове погибли три человека. Еще трое получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Полицейские расследуют обстоятельства происшествия.

Правоохранители установили, что 23 декабря произошел взрыв газа в гаражном помещении частного дома. В результате его часть была разрушена. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

При разборе завалов были обнаружены тела 82-летней женщины и мужчин в возрасте 37 и 75 лет. Также 7-летний мальчик, 11-летняя девочки и 74-летний мужчина получили телесные повреждения. Всех пострадавших доставили в больницу.

Полиция продолжает расследование по данному происшествию.

Предыстория

Вечером 23 декабря во Львове в одном из домой по улице Княгини Ольги произошел взрыв, после чего начался сильный пожар. Мэр города Андрей Садовой писал, что в доме проживает 6 человек. Двух детей и двух женщин госпитализировали с ожогами.

После Движение по улице Княгини Ольги от Сахарова до Владимира Великого по направлению к Научной было перекрыто. По предварительной информации, причина происшествия заключается во взрыве газа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв из-за утечки газа. В результате пострадал один человек.