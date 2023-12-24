Вибух у житловому будинку у Львові: поліція назвала кількість загиблих та постраждалих (фото)

Поліція продовжує розслідування

Внаслідок вибуху та пожежі у житловому будинку у Львові загинули троє людей. Ще троє отримали різні травми та були доставлені до медичних закладів. Поліцейські розслідують обставини події.

Правоохоронці встановили, що 23 грудня стався вибух газу у гаражному приміщенні приватного будинку. В результаті його частину було зруйновано. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

При розборі завалів було виявлено тіла 82-річної жінки та чоловіків віком 37 та 75 років. Також 7-річний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Поліція продовжує розслідування щодо цієї події.

Передісторія

Увечері 23 грудня у Львові в одному з додому на вулиці Княгині Ольги стався вибух, після чого почалася сильна пожежа. Мер міста Андрій Садовий писав, що у будинку проживає 6 осіб. Двох дітей та двох жінок госпіталізували з опіками.

Після Руху вулицею Княгині Ольги від Сахарова до Володимира Великого до Наукової було перекрито. За попередньою інформацією, причина події полягає у вибуху газу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві в одній із квартир багатоповерхового будинку стався вибух через витік газу. В результаті постраждала одна людина.