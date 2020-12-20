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Ведущая на "1+1" дала советы родителям, как вести себя с подростками

Ведущая на "1+1" дала советы родителям, как вести себя с подростками
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram Аллы Мазур

Ведущая программы ТСН на телеканале "1+1" Алла Мазур, которая показала, как готовится к новогодним праздникам вместе со своим сыном Артемом, посоветовала своим поклонникам, как вести себя с подростками.

В интервью "Світського життя" с Екатериной Осадчей телеведущая рассказала, что позволяет своему сыну делать эксперименты с внешностью: мальчику разрешили сделать необычную стрижку и осветлить цвет волос.

"Всем родителям посоветую: обсуждайте, общайтесь, перебирайте варианты. Не говорите сразу "нет", потому что они тогда сразу становятся в позицию защиты и теряется контакт. Должно быть какое-то самовыражения. Я была согласна на блонд, потому что другие варианты были синий и зеленый, и я думаю, что блонд ему идет больше", - рассказала Мазур.

 
 
 
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A post shared by Alla Mazur (@allamazurofficial)

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Напомним, что и сама украинская телеведущая, поборовшая в этом году онкологию, так же перекрасилась в блондинку после нескольких сеансов химиотерапии.

А не так давно в сеть попало архивное фото Аллы Мазур, которое было сделано еще в начале ее журналисткой карьеры. Напомним, что 25 лет назад женщина была рыжеволосой.

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Дети, Алла Мазур.

Автор:

Телеграф
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