Ведущая на "1+1" дала советы родителям, как вести себя с подростками

Ведущая программы ТСН на телеканале "1+1" Алла Мазур, которая показала, как готовится к новогодним праздникам вместе со своим сыном Артемом, посоветовала своим поклонникам, как вести себя с подростками.

В интервью "Світського життя" с Екатериной Осадчей телеведущая рассказала, что позволяет своему сыну делать эксперименты с внешностью: мальчику разрешили сделать необычную стрижку и осветлить цвет волос.

"Всем родителям посоветую: обсуждайте, общайтесь, перебирайте варианты. Не говорите сразу "нет", потому что они тогда сразу становятся в позицию защиты и теряется контакт. Должно быть какое-то самовыражения. Я была согласна на блонд, потому что другие варианты были синий и зеленый, и я думаю, что блонд ему идет больше", - рассказала Мазур.

View this post on Instagram A post shared by Alla Mazur (@allamazurofficial)

Напомним, что и сама украинская телеведущая, поборовшая в этом году онкологию, так же перекрасилась в блондинку после нескольких сеансов химиотерапии.

А не так давно в сеть попало архивное фото Аллы Мазур, которое было сделано еще в начале ее журналисткой карьеры. Напомним, что 25 лет назад женщина была рыжеволосой.