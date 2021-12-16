На Закарпатье мигранты "захватили" здание заброшенной школы: в дело вмешались пограничники

Пограничники выявили группу мигрантов на территории заброшенной школы

На Закарпатье задержали группу нелегалов из Афганистана, которые пытались незаконно попасть в Румынию.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что соответствующую информацию пограничники получили от жителей села Нижняя Апша. Они рассказали, что мигранты основались на территории заброшенной школы.

Во время ночного рейда сотрудники погранслужбы задержали восемь человек, среди которых оказалось трое детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Как оказалось, 32-летний глава семейства уже несколько лет проживает в Киеве, где искали возможность попасть на территорию стран ЕС. Там был найден посредник, который согласился вывезти семью в Румынию за 9 тысяч долларов (около 245 тысяч гривен).

После этого их автомобилями вывезли в Закарпатье, попутно подобрав еще одну женщину. В конечном итоге они попали в Нижнюю Апшу, где их уже ждали еще двое афганцев в возрасте 21 и 22 лет.

Предположительно оттуда их должны были переправить на территорию Румынии, однако этому не суждено было случиться. Теперь судьбу путешественников будут решать правоохранители.

Как сообщалось ранее, ситуация с афганскими беженцами ухудшилась после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан". После этого многие местные жители решили покинуть страну. Часть из них прибыла и в Украину.

Доподлинно неизвестно, сколько беженцев таким образом прибыли в страну, однако в МВД ранее давали запрос на размещение около 5 тысяч человек.

Ситуация с мигрантами также усугубилась, когда в соседней Беларуси толпы мигрантов, в основном из Сирии, начали прорывать границу с Польшей. Впрочем, поскольку особого успеха они не достигли, то часть из них вернулась домой.

Несмотря на это в Украине усилили контроль на границах, чтобы не допустить вероятного проникновения толп нелегалов в страну.