Рус

На Закарпатті мігранти "захопили" будівлю покинутої школи: у справу втрутилися прикордонники

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
64
Мігранти Новина оновлена 16 грудня 2021, 18:24
Мігранти

Прикордонники виявили групу мігрантів на території покинутої школи

На Закарпатті затримано групу нелегалів з Афганістану, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що відповідну інформацію прикордонники отримали від мешканців села Нижня Апша. Вони розповіли, що мігранти зупинилися на території покинутої школи.

Під час нічного рейду співробітники прикордонної служби затримали вісім людей, серед яких опинилося троє дітей віком від 8 до 15 років.

Як виявилося, 32-річний глава сімейства вже кілька років проживає у Києві, де шукав нагоди потрапити на територію країн ЄС. Там було знайдено посередника, який погодився вивезти сім’ю до Румунії за 9 тисяч доларів (близько 245 тисяч гривень).

Після цього їх автомобілями вивезли на Закарпаття, по дорозі підібравши ще одну жінку. Зрештою вони потрапили до Нижньої Апші, де на них вже чекали ще двоє афганців у віці 21 і 22 років.

Ймовірно, звідти їх мали переправити на територію Румунії, проте цьому не судилося статися. Тепер долю мандрівників вирішуватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, ситуація з афганськими біженцями погіршилася після захоплення влади у країні радикальним рухом "Талібан". Після цього багато місцевих жителів вирішили залишити країну. Частина з них прибула і в Україну.

Достеменно невідомо, скільки біженців таким чином прибули до країни, однак у МВС раніше давали запит на розміщення близько 5 тисяч осіб.

Проблеми з мігрантами також посилилися, коли в сусідній Білорусі багато мігрантів, переважно з Сирії, почали проривати кордон із Польщею. Втім, оскільки особливого успіху вони не досягли, частина з них повернулася додому.

Попри це, в Україні посилили контроль на кордонах, щоб не допустити ймовірного проникнення натовпів нелегалів у країну.

Теги:
#Мігранти #Афганістан #Закарпатська область #ДПСУ
Число охочих отримати "вовину 1000" скоро перевалить за 2 млн осіб
Гроші
"Вовина тисяча": скільки доведеться доплатити, щоб скористатися бонусами для щеплених
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Число охочих отримати "вовину 1000" скоро перевалить за 2 млн осіб
"Вовина тисяча": скільки доведеться доплатити, щоб скористатися бонусами для щеплених
Дата публікації
Категорія
Поки що список закритих країн невеликий
Які країни Євросоюзу перед святами закрили кордони для українців
Дата публікації
Категорія
У Європі та Україні знову дорожчає газ
У Європі ціна на газ перевалила за 1500 доларів: скільки доведеться платити українцям
Дата публікації
Категорія
Кива – лідер за кількістю хайпу серед депутатів
Шахова партія з Іллею Кивою — навіщо вітав Путіна, чому любить скандали і що думає про долю Криму та Донбасу
Дата публікації
Категорія
Ліга націй
Жеребкування Ліги націй: пряма онлайн-трансляція