На Закарпатті мігранти "захопили" будівлю покинутої школи: у справу втрутилися прикордонники

Прикордонники виявили групу мігрантів на території покинутої школи

На Закарпатті затримано групу нелегалів з Афганістану, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що відповідну інформацію прикордонники отримали від мешканців села Нижня Апша. Вони розповіли, що мігранти зупинилися на території покинутої школи.

Під час нічного рейду співробітники прикордонної служби затримали вісім людей, серед яких опинилося троє дітей віком від 8 до 15 років.

Як виявилося, 32-річний глава сімейства вже кілька років проживає у Києві, де шукав нагоди потрапити на територію країн ЄС. Там було знайдено посередника, який погодився вивезти сім’ю до Румунії за 9 тисяч доларів (близько 245 тисяч гривень).

Після цього їх автомобілями вивезли на Закарпаття, по дорозі підібравши ще одну жінку. Зрештою вони потрапили до Нижньої Апші, де на них вже чекали ще двоє афганців у віці 21 і 22 років.

Ймовірно, звідти їх мали переправити на територію Румунії, проте цьому не судилося статися. Тепер долю мандрівників вирішуватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, ситуація з афганськими біженцями погіршилася після захоплення влади у країні радикальним рухом "Талібан". Після цього багато місцевих жителів вирішили залишити країну. Частина з них прибула і в Україну.

Достеменно невідомо, скільки біженців таким чином прибули до країни, однак у МВС раніше давали запит на розміщення близько 5 тисяч осіб.

Проблеми з мігрантами також посилилися, коли в сусідній Білорусі багато мігрантів, переважно з Сирії, почали проривати кордон із Польщею. Втім, оскільки особливого успіху вони не досягли, частина з них повернулася додому.

Попри це, в Україні посилили контроль на кордонах, щоб не допустити ймовірного проникнення натовпів нелегалів у країну.