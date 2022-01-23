Мог быть замешан в разбое: появились новые подробности о 16-летнем подростке, сбившем людей в Луцке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 332
В дополнение ко всем обвинениям Рудюк может схлопотать срок и за угон
Больше месяца прошло с момента резонансного ДТП на проспекте Соборности в Луцке, которое унесло жизнь 39-летней женщины. Как выяснили следователи, 16-летний Дмитрий Рудюк, сидевший за рулем автомобиля, совершившего наезд, может быть обвинен в дополнительных нарушениях закона.
Подробности сообщает информагентство "ВолыньPost", ссылаясь на собственные источники.
Во-первых, издание отметило, что 16-летний Рудюк до аварии мог принять участие в разбое — с якобы применением слезоточивого газа. Отмечается, что у жертвы этого нападения отобрали iPhone.
Во-вторых, подростку может грозить обвинение в угоне. Все потому, что его отчим, которому принадлежала машина, совершившая аварию, дал соответствующие показания следователям. С его слов следует, что разрешения пасынку на пользование транспортным средством он не давал. Следовательно, полиция может рассмотреть этот инцидент в качестве угона.
Представители "ВолыньPost" предполагают, что парню уже в ближайшее время могут объявить о новых подозрениях.
Напомним, что сейчас и до средины февраля Дмитрий Рудюк находится под круглосуточным домашним арестом. До резонансной аварии ни он, ни члены его семьи не были под наблюдением полиции.
Также "Телеграф" сообщал, что о деталях аварии и том, что в целом известно о пострадавших.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-