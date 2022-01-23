Укр

Мог быть замешан в разбое: появились новые подробности о 16-летнем подростке, сбившем людей в Луцке

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Пока что парень находится под круглосуточным домашним арестом Новость обновлена 23 января 2022, 15:39
Пока что парень находится под круглосуточным домашним арестом

В дополнение ко всем обвинениям Рудюк может схлопотать срок и за угон

Больше месяца прошло с момента резонансного ДТП на проспекте Соборности в Луцке, которое унесло жизнь 39-летней женщины. Как выяснили следователи, 16-летний Дмитрий Рудюк, сидевший за рулем автомобиля, совершившего наезд, может быть обвинен в дополнительных нарушениях закона.

Подробности сообщает информагентство "ВолыньPost", ссылаясь на собственные источники.

Во-первых, издание отметило, что 16-летний Рудюк до аварии мог принять участие в разбое — с якобы применением слезоточивого газа. Отмечается, что у жертвы этого нападения отобрали iPhone.

Во-вторых, подростку может грозить обвинение в угоне. Все потому, что его отчим, которому принадлежала машина, совершившая аварию, дал соответствующие показания следователям. С его слов следует, что разрешения пасынку на пользование транспортным средством он не давал. Следовательно, полиция может рассмотреть этот инцидент в качестве угона.

Представители "ВолыньPost" предполагают, что парню уже в ближайшее время могут объявить о новых подозрениях.

Напомним, что сейчас и до средины февраля Дмитрий Рудюк находится под круглосуточным домашним арестом. До резонансной аварии ни он, ни члены его семьи не были под наблюдением полиции.

Также "Телеграф" сообщал, что о деталях аварии и том, что в целом известно о пострадавших.

Теги:
#Луцк #ДТП #Авария #Угон #Подросток #Разбой #Подозрения
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