Міг бути замішаний у розбої: з’явилися нові подробиці про 16-річного підлітка, який збив людей у Луцьку

На додачу до всіх звинувачень Рудюк може отримати термін і за викрадення машини

Більше місяця минуло з моменту резонансної ДТП на проспекті Соборності в Луцьку, яка забрало життя 39-річної жінки. Як з’ясували слідчі, 16-річний Дмитро Рудюк, який сидів за кермом автомобіля, що скоїв наїзд, може бути обвинуваченим у додаткових порушеннях закону.

Подробиці повідомляє інформагентство "Волинь Post", посилаючись на власні джерела.

По-перше, видання зазначило, що 16-річний Рудюк напередодні аварії, ймовірно, брав участь у розбої — з начебто застосуванням сльозогінного газу. Наголошується, що у жертви цього нападу відібрали iPhone.

По-друге, підлітку може загрожувати звинувачення у викраденні. Все тому, що його вітчим, якому належала машина, котра скоїла аварію, дав відповідні свідчення слідчим. За його словами, дозволу пасинку на користування транспортним засобом він не давав. Отже, поліція може розглянути цей інцидент як викрадення.

Представники "ВолиньPost" припускають, що хлопцю вже найближчим часом можуть оголосити про нові підозри.

Нагадаємо, що зараз і до середини лютого Дмитро Рудюк перебуває під цілодобовим домашнім арештом. До резонансної аварії ні він, ні члени його сім’ї не були під наглядом поліції.

Також "Телеграф" повідомляв, що про деталі аварії та те, що загалом відомо про постраждалих.