Рус

Міг бути замішаний у розбої: з’явилися нові подробиці про 16-річного підлітка, який збив людей у Луцьку

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
332
Поки що хлопець перебуває під цілодобовим домашнім арештом Новина оновлена 23 січня 2022, 15:39
Поки що хлопець перебуває під цілодобовим домашнім арештом

На додачу до всіх звинувачень Рудюк може отримати термін і за викрадення машини

Більше місяця минуло з моменту резонансної ДТП на проспекті Соборності в Луцьку, яка забрало життя 39-річної жінки. Як з’ясували слідчі, 16-річний Дмитро Рудюк, який сидів за кермом автомобіля, що скоїв наїзд, може бути обвинуваченим у додаткових порушеннях закону.

Подробиці повідомляє інформагентство "Волинь Post", посилаючись на власні джерела.

По-перше, видання зазначило, що 16-річний Рудюк напередодні аварії, ймовірно, брав участь у розбої — з начебто застосуванням сльозогінного газу. Наголошується, що у жертви цього нападу відібрали iPhone.

По-друге, підлітку може загрожувати звинувачення у викраденні. Все тому, що його вітчим, якому належала машина, котра скоїла аварію, дав відповідні свідчення слідчим. За його словами, дозволу пасинку на користування транспортним засобом він не давав. Отже, поліція може розглянути цей інцидент як викрадення.

Представники "ВолиньPost" припускають, що хлопцю вже найближчим часом можуть оголосити про нові підозри.

Нагадаємо, що зараз і до середини лютого Дмитро Рудюк перебуває під цілодобовим домашнім арештом. До резонансної аварії ні він, ні члени його сім’ї не були під наглядом поліції.

Також "Телеграф" повідомляв, що про деталі аварії та те, що загалом відомо про постраждалих.

Теги:
#Луцьк #ДТП #Аварія #Угон #Підліток #Розбій #Підозри
Погода в Україні
Україна
Потеплішає майже на 12°C за день: на українців чекає різкий температурний стрибок
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Погода в Україні
Потеплішає майже на 12°C за день: на українців чекає різкий температурний стрибок
Дата публікації
Категорія
Поки що хлопець перебуває під цілодобовим домашнім арештом
Міг бути замішаний у розбої: з’явилися нові подробиці про 16-річного підлітка, який збив людей у Луцьку
Дата публікації
Категорія
Google видає фото Зеленського у відповідь на запит про наркоманів
Google на запит "наркоман" видає фото Зеленського: у чому справа
Дата публікації
Категорія
До Києва прибуло близько 200 тисяч фунтів летальної зброї
Росія пошкодує у разі вторгнення: яку летальну зброю США передали Україні (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Євген Мураєв відомий своїми проросійськими поглядами
Пазл склався: українці бурхливо обговорюють "передачу влади" Мураєву