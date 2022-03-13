Войска путина авиаударом разбили школу под Николаевом: фото и видео разрушений

Виталий Ким сообщил, что оккупанты выстрелили по школе. Идет эвакуация

В воскресенье, 13 марта, после вражеских обстрелов по Николаеву, российские оккупанты уже в области совершили авиаудар по школе.

Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Сволочи оккупанты выстрелили по школе. Мы занимаемся эвакуацией сейчас. Какие же все-таки они тупые. Это просто катастрофа. Они сюда пошли — получили, туда пошли — получили. В третью сторону пошли — и там получат. Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды!", — пишет Ким.

Также стало известно, что оккупанты сбросили на школу бомбу ФАБ-250, в результате чего возник пожар на площади 150 квадратных метров. Четыре человека погибли, двое пострадали.

Напомним, что Николаевская область подвергается вражеским обстрелам уже несколько дней.

Кроме южных областей, российские войска также обстреливают и западные. 13 марта в результате ракетного обстрела Яворовского полигона погибли девять человек, еще 57 получили разнообразные ранения.

Кроме того, утром 13 марта рашисты атаковали и Черниговщину — из-за авиаудара была разрушена девятиэтажка, в которой оставались люди.