Россияне убили семью в их собственном доме в Николаеве (видео)

От ракетного удара разрушены дома, есть погибшие.

На двадцать пятые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилим кварталам.

Вечером 19 марта российские военные обстреляли частный сектор в Николаеве.

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По словам очевидцев, ракета попала в дачный кооператив "Южный буг", поблизости нет никаких военных объектов. Разбито много домов, после взрывов начался пожар.

Как сообщают местные Тelegram-каналы, один из домов полностью уничтожен, погибла цела семья. Предварительно в доме был ребёнок, мама и бабушка.

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Отметим, российские оккупанты несколько недель подряд пытаются прорвать оборону Николаева, но терпят неудачи. 18 марта украинские защитники полностью сожгли военную технику противника на трассе со стороны Херсона в юго-восточной стороне города.

При этом российские военные продолжают наносить по городу и области авиаудары и обстреливать ракетами жилые дома.

Так, 13 марта рашисты сбросили на школу бомбу ФАБ-250, в результате чего возник пожар на площади 150 квадратных метров. Четыре человека погибли, двое пострадали.