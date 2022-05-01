Укр

Мастер по борьбе с орками: еще одна мировая звезда приехала в Украину

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Иэн Маккеллен во Львове Новость обновлена 01 мая 2022, 19:24
Иэн Маккеллен во Львове

Звезды мирового кино поддерживают Украину.

Вслед за голливудской актрисой Анджелиной Джоли в Украину приехал известный британский актер Иэн Маккеллен.

Об этом сообщил пользователь Facebook Irko Mai, который повстречал актера во Львове.

"Пссс, бабушатник! Гэндальф во Львове. И Джоли тоже, кто не в курсе", — гласит сообщение под фото.

Маккеллен наиболее знаменит в Украине по роли волшебника Гэндальфа в трилогии "Властелин колец". Украинцы в приезде 82-летнего "мага" усмотрели хороший знак, ведь в фильме он уничтожал орков (армия зла) пачками. С "орками" (так в Украине прозвали российских оккупантов, — Ред.) сейчас сражается и украинская армия.

  • "О, Гендальф нам нужен!"
  • "You shall not pass! (Ты не пройдешь! — фраза, ставшая мемом, — Ред.) пусть погромче крикнет там и посохом вжух!"
  • "Где Фродо с кольцом?"
  • "Гендальф очень кстати, тут и сомнений нет."
  • "Наш человек! Если Гендальф с нами – победа не за горами."

Напомним, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли приехала во Львов 30 апреля. Об этом стало известно, когда голливудская звезда посетила кофейню, где один из посетителей "проигнорировал" визит красотки. Визит актрисы породил массу мемов в Украине. Позднее KALUSH и Jerry Heil записали обращение к Джоли.

Теги:
#Украина #Россия #Львов #Иэн Маккеллен #Война с Россией
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