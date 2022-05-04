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Согнали технику и рабочих "за еду", привезли "смотрящего": как разбитый Мариуполь готовят к параду на 9 мая

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Руины Мариуполя пытаются "приукрасить" к "параду победы" Новость обновлена 04 мая 2022, 13:24
Руины Мариуполя пытаются "приукрасить" к "параду победы"

Наиболее пострадавший украинский город хотят сделать "центром празднования"

В Мариуполе, где россияне накануне снова штурмовали завод "Азовсталь", начали активно разбирать завалы зданий и "утилизировать" тела погибших. Полуразрушенный город хотят "принарядить" к 9 мая, чтобы провести на его улицах масштабное мероприятие ко Дню победы и показать, как местные "рады" российским "освободителям".

Об этом информирует пресс-служба Генерального управления разведки Минобороны.

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Мариупольцам "платят" продуктами питания, заставляя участвовать в ликвидации завалов. Сообщается, что в первую очередь пытаются расчистить центр города, а также начали разбирать руины Драматического театра, где погибли десятки человек. К слову, тела российские оккупанты также собирают по всем домам и вывозят из Мариуполя — за городом их сжигают в передвижных крематориях.

Для пущего пропагандистского эффекта в Мариуполь приехал назначенный путиным "смотрящий" Донбасса — Сергей Кириенко. Мы уже писали о том, что сейчас чиновник занимает пост первого замглавы администрации президента рф и курирует вопросы насчет ОРДЛО.

"Главное задание путинского чиновника — подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что рашисты отказались от проведения "праздника" в оккупированном Донецке, в том числе имитации "военного парада", — сообщили в разведке.

Полуразбитый Мариуполь же хотят превратить в "центр празднования" — поэтому так и ускоряют устранение последствий собственных же обстрелов. В последствии кремлевские пропагандисты должны будут донести до своих зрителей, насколько мариупольцы благодарны россиянам и готовы поддерживать рф.

Сотрудники ГУР считают, что именно с такой целью в Мариуполе на днях побывали глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин, а также один из главных рупоров Кремля Владимир Соловьев.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким образом российским захватчикам удается практически незаметно вывозить сотни тел погибших из Мариуполя. Оказалось, что для этого они используют грузовики, которыми ранее привозили гуманитарную помощь для уцелевших местных жителей.

Также "Телеграф" сообщал, как обстоит ситуация со стихийными захоронениями на улицах Мариуполя. По заявлениям местных проукраинских властей, людей хоронили едва ли не в каждом дворе.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Война #Донбасс #Мариуполь #9 мая
Руины Мариуполя пытаются "приукрасить" к "параду победы"
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Согнали технику и рабочих "за еду", привезли "смотрящего": как разбитый Мариуполь готовят к параду на 9 мая
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Руины Мариуполя пытаются "приукрасить" к "параду победы"
Согнали технику и рабочих "за еду", привезли "смотрящего": как разбитый Мариуполь готовят к параду на 9 мая
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