Вывезен из города: что известно о состоянии "мэра"-коллаборанта, которого взорвали в Энергодаре

После взрыва Шевчика и его телохранителей вывезли за пределы Энергодара

Законный городской голова Энергодара (Запорожская область) Дмитрий Орлов рассказал о состоянии местного коллаборанта Андрея Шевчика после взрыва в его доме. Бывшего депутата от ОПЗЖ россияне назвали "мэром" и поставили управлять временным оккупированным городом.

Об этом в понедельник, 23 мая, говорилось в эфире Радио Свобода.

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По словам Орлова, в результате взрыва, произошедшего 22 мая в подъезде одного из жилых домов, где проживал Шевчик, пострадал и так называемый "мэр", и двое его охранников.

"Все пострадавшие были доставлены не скорыми, а автомобилями с буквами Z в медико-санитарную часть в городе Энергодар. Набежала куча военных. После осмотра у пострадавших были многочисленные ожоги, были повреждены обломками взрывного устройства мягких тканей, сотрясение головного мозга, и у Шевчика даже перелом ключицы", – сообщил законный мэр Энергодара.

Он добавил, что коллаборантов вывезли в больницу, вероятно, Мелитополя, который сейчас временно оккупирован. Орлов отмечает, что причина этого в том, что либо медики отказались лечить предателей Украины, либо оккупанты решили не доверять местным медикам. Точного места нахождения Шевчика и его охранников пока не установлено.

При этом на должность так называемого "мэра" могут готовить Руслана Кирпичева, последний месяц наблюдавшего за Энергодаром.

"Он не местный, поэтому о нем информации достаточно мало у местных жителей. Известно, что последний месяц он был таким "смотрящим" за городом. В лучших традициях Советского союза, когда есть фейковый руководитель и есть человек, решающий все вопросы. Такая ситуация есть сейчас. Будет ли именно он показывать себя на первом плане, найдут ли нового коллаборанта, гауляйтера, неизвестно", – добавил Дмитрий Орлов.

Напомним, что 48-летний Андрей Шевчик был депутатом в Энергодаре от ОПЗЖ, а после прихода "русского мира" быстро перешел на сторону оккупантов и создал там "народный совет".

Утром в воскресенье, 22 мая, во временно неподконтрольном Украине Энергодаре Запорожской области местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет предатель, глава военной администрации оккупантов Андрей Шевчик. Целью активистов был сам Шевчик, однако ему удалось спастись — погиб только его охранник.

Ранее "Телеграф" собрал все, что известно об изменнике Украины Андрее Шевчике, который сейчас находится в реанимации.