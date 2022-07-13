Одиозный судья дал условный срок юноше, который на родительском Lexus попал в пьяное ДТП и убил двух своих друзей

Известный на всю Виннитчину судья Ратушняк параллельно с ведением дела успел попасть в громкий коррупционный скандал

Более двух лет назад Винницкую область всколыхнуло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в котором из-за дерзости на тот момент 16-летнего юноши погибли двое молодых парней. Точка в этой истории до сих пор не поставлена, ведь судебный процесс оказался очень сложным и неоднозначным.

К чему здесь судья-коррупционер Игорь Ратушняк, почему дело затягивали и к чему все идет — выяснил "Телеграф".

Подросток взял Lexus у родителей и убил двух друзей

Роковой для Вадима Баланчука и Дмитрия Михайловского из Ворошиловки под Винницей стала ночь с 29 на 30 мая 2020 года. Ребята вместе с товарищем Богданом Стаховым сели в автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток Юлиан Николюк.

Юноша взял внедорожник Lexus у своих родителей и поехал на нем кататься с другом (Вадимом Тростогоном). Как выяснилось, перед тем водитель и его пассажир успели выпить пару бокалов с алкогольными напитками – это показала и экспертиза. У первого обнаружили 1 промилле алкоголя в крови, а у пассажира – 1,7. А уже вечером они пригласили к себе еще троих ребят — Вадима, Дмитрия и Богдана. Эти ребята не находились в состоянии алкогольного опьянения.

Тот факт, что неопытный водитель без прав на управление транспортным средством сел за руль "Лексуса" да еще под алкоголем, стоил жизни двум его друзьям.

Погибшие в ДТП Дмитрий Михайловский и Вадим Баланчук

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" отец одного из погибших парней — Василий Баланчук — трагедия произошла около 1:30 ночи 30 марта. Юлиан, который был за рулем, ехал так быстро, что "поймал обочину", в результате чего автомобиль опрокинуло несколько раз, а двое друзей, сидевших на заднем сиденье, вылетели через люк и погибли почти мгновенно.

"В какой-то момент, кто-то из ребят сделал водителю замечание, что не стоит так быстро ехать, мол, мы же никуда не торопимся, нас дождутся. На что Юлиан ответил "Друг, ну что ты, это ж не Жигуль!". Поездка продолжалась до тех пор, пока машина не оказалась на том участке дороги, где еще недавно меняли многовековую брусчатку на асфальт, но из-за того, что, как это часто бывает, стык не сделано должным образом, образовалось несколько очень больших ям. Даже опытные водители хорошо знают это место и сбрасывают скорость почти до нуля. Однако, из-за роковой случайности, Юлиан уже разогнался почти до 130 км/ч. Дальше все происходило как в замедленной съемке — авто совершило несколько переворотов через капот, после пятого по счету переворота уже не было смысла считать", — сообщил Богдан Стахов — единственный из пассажиров заднего сиденья "Лексуса", которому чудом удалось выжить в страшной аварии.

Именно Богдан после того, как автомобиль перестало бросать, выбрался из него весь в крови и отправился искать помощь.

Следует отметить, что наличие алкоголя в крови водителя подтвердили в отделе коммуникации полиции Винницкой области. В материалах дела эта информация зафиксирована.

Lexus сразу после трагической аварии

Максимально лояльный приговор для горе-водителя

Спустя почти полгода после смерти двух юношей дело передали в суд по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция этой статьи предусматривала от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными мерами, однако суд решил иначе.

В понедельник, 11 июля 2022 года, когда вся судебная волокита якобы завершилась, Тывровский районный суд Винницкой области под председательством Ратушняка Игоря Александровича принял следующее: "Николюка Юлиана Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины, и назначить наказание — 5 лет лишения свободы без лишения права управлять транспортными средствами. На основании ст. ст. 75, 104 УК Украины освободить подсудимого от отбывания наказания, если в течение испытательного срока сроком на 2 года он не совершит нового уголовного правонарушения".

Решение суда по делу о ДТП в Ворошиловке Винницкой области

То есть за смертельную аварию в состоянии алкогольного опьянения 16-летний парень получил два года условно.

Интересен тот факт, что пока длилась судебная волокита по этому делу главный судья Ратушняк Игорь успел попасть в громкий коррупционный скандал и оказаться под прицелом Генпрокуратуры, Национального бюро расследований и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судья-коррупционер Ратушняк

В ходе судебного процесса по делу о ДТП в Ворошиловке главный судья Игорь Ратушняк в сентябре 2021 года был отстранен в связи с привлечением к уголовной ответственности по статье о взяточничестве, сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Все дело в том, что этот служитель Фемиды "попросил" 120 тысяч гривен (4620 долл. США) за обещание принять решение в интересах физического лица о признании права на земельный пай.

Подозрение в совершении серьезного правонарушения подписала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, а во время обысков силовики изъяли часть неправомерной выгоды – более 50 тысяч гривен. Через несколько дней суд избрал меру пресечения для судьи и назначил залог — 3,5 млн грн.

Ратушняка поймали на взятке в сентябре 2021 года

Позже в комментарии местному "33 каналу" адвокат Александр Шавлюк рассказал, что Ратушняка ловят на взятке далеко не впервые. На горячем он попадался в 2010 и 2016 годах, однако оба раза ему почему-то удавалось выйти "сухим из воды".

Родители погибших в трагической аварии ребят в ходе судебного процесса подавали ходатайство об отстранении от дела судьи-коррупционера. Основанием для этого стало то, что судья не наложил арест на имущество подсудимого, что позволило матери Юлиана Николюка продать недвижимость. А вторая касалась затягивания дела — судью Ратушняка просили отстранить, однако потерпевшей стороне было отказано. Как рассказал Василий Баланчук, в его действиях не нашли ничего противозаконного.

Винницкие СМИ также часто рассказывали о деятельности судьи-коррупционера.

Лояльность судьи Ратушняка к 16-летнему пьяному горе-водителю вызывает вопросы у родителей погибших юношей. Они считают такой приговор — 2 года условно — по меньшей мере, несправедливым и будут обжаловать его в Винницком апелляционном судье. А тот факт, что служитель Фемиды оказался коррупционером, заставляет обе семьи, потерявшие детей, думать, что в этом деле также могло не обойтись без финансовой составляющей.

"Телеграф" следит за развитием дела и будет сообщать, чем завершится дело в Апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что харьковский бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль которого 9 февраля 2022 сбил насмерть человека, через пол года пребывания за границей возвращается в Украину. Его заметили на словацко-украинской границе, когда у бизнесмена возникли проблемы с его пересечением.