Одіозний суддя дав умовний термін юнаку, який на батьківському Lexus потрапив у п'яне ДТП і вбив двох своїх друзів

Відомий на всю Вінниччину суддя Ратушняк паралельно з веденням справи встиг потрапити у гучний корупційний скандал

Понад два роки тому Вінниччину сколихнула жахлива дорожньо-транспортна пригода, у якій через зухвалість на той момент 16-річного юнака загинули двоє молодих хлопців. Крапка у цій історії не поставлена до цього часу, адже судовий процес виявився дуже складним й неоднозначним.

До чого тут суддя-корупціонер Ігор Ратушняк, чому справу затягували та до чого все йде — з’ясував "Телеграф".

Підліток взяв Lexus у батьків та вбив двох друзів

Фатальною для Вадима Баланчука та Дмитра Михайловського з Ворошилівки, що під Вінницею, стала ніч з 29 на 30 травня 2020 року. Хлопці разом з товаришем Богданом Стаховим сіли в автомобіль, за кермом якого перебував 16-річний підліток Юліан Ніколюк.

Юнак взяв позашляховик Lexus у своїх батьків та виїхав на ньому кататися з одним з хлопців (Вадимом Тростогоном). Як з’ясувалося, перед тим водій та його пасажир встигли випити пару келихів з алкогольними напоями — це показала й експертиза. У першого виявили 1 проміле алкоголю в крові, а в пасажира — 1,7. А вже ввечері вони запросили до себе ще трьох хлопців — Вадима, Дмитра та Богдана. Ці хлопці не були у стані алкогольного сп’яніння.

Той факт, що недосвідчений водій без прав на кермування транспортним засобом сів за кермо "Лексуса" та ще й напідпитку, коштував життя двом його друзям.

Загиблі у ДТП Дмитро Михайловський та Вадим Баланчук

Як розповів у коментарі "Телеграфу" батько одного із загиблих хлопців — Василь Баланчук — трагедія сталася близько 1:30 ночі 30 березня. Юліан, який був за кермом, їхав так швидко, що "зловив обочину", внаслідок чого автомобіль перекинуло кілька разів, а двоє друзів, які сиділи на задньому сидінні, вилетіли через люк та загинули майже миттєво.

"В якийсь момент, хтось із хлопців зробив водієві зауваження, що не варто так швидко їхати, мовляв, ми ж нікуди не поспішаємо, нас дочекаються, на що Юліан відповів "Друг, ну що ти, це ж не Жигуль!". Поїздка тривала до тих пір поки машина не виявилась на тій ділянці дороги, де ще недавно міняли багатовікову бруківку на асфальт, але через те, що, як це часто буває, стик не зроблено належним чином, утворилося кілька дуже великих ям. Навіть досвідчені водії добре знають це місце і скидають швидкість майже до нуля. Однак, через фатальну випадковість, Юліан вже розігнався майже до 130 км/ год. Далі все відбувалось як в сповільненій зйомці — авто зробило кілька переворотів через капот, після п'ятого за рахунком перевороту вже не було сенсу рахувати", — повідомив Богдан Стахов, єдиний з пасажирів заднього сидіння "Лексуса", якому чудом вдалося вижити у страшній аварії.

Саме Богдан після того, як автомобіль припинило кидати, вибрався з нього весь у крові та пішов шукати допомогу.

Варто зазначити, що наявність алкоголю у крові кермувальника підтвердили у відділі комунікації поліції Вінницької області. У матеріалах справи ця інформація також зафіксована.

Lexus одразу після трагічної аварії

Максимально лояльний вирок для горе-водія

Через майже пів року після смерті двох юнаків, справу передали до суду за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція цієї статті передбачала від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права кермувати транспортними заходами, однак суд вирішив інакше.

У понеділок, 11 липня 2022 року, коли вся судова тяганина нібито завершилася, Тиврівський районний суд Вінницької області під головуванням Ратушняка Ігоря Олександровича ухвалив наступне: "Ніколюка Юліана Володимировича визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, і призначити покарання — 5 років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами. На підставі ст. ст. 75, 104 КК України звільнити підсудного від відбування покарання, якщо протягом іспитового строку терміном 2 роки він не вчинить нового кримінального правопорушення".

Рішення суду у справі про ДТП у Ворошилівці Вінницької області

Тобто, за смертельну аварію у стані алкогольного сп’яніння 16-річний хлопець отримав два роки умовно.

Цікавим є той факт, що поки тривала судова тяганина у цій справі головний суддя Ратушняк Ігор встиг потрапити у гучний корупційний скандал і опинитися під прицілом Генпрокуратури, Національного бюро розслідувань та Спеціалізованої антикорупційна прокуратура.

Суддя-корупціонер Ратушняк

У ході судового процесу у справі про ДТП у Ворошилівці головний суддя Ігор Ратушняк у вересні 2021 року був відсторонений у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за статтею про хабарництво, повідомляла пресслужба Вищої ради правосуддя.

Вся річ у тому, що цей служитель Феміди "попросив" 120 тисяч гривень (4620 дол. США) за обіцянку ухвалити рішення в інтересах фізичної особи щодо визнання права на земельну частку (пай).

Підозру у вчиненні серйозного правопорушення підписала Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, а під час обшуків силовики вилучили частину неправомірної вигоди — понад 50 тисяч гривень. Через кілька днів суд обрав запобіжний захід для судді й призначив заставу — 3,5 млн грн.

Ратушняка упіймали на хабарі у вересні 2021 року

Пізніше у коментарі місцевому "33 каналу", адвокат Олександр Шавлюк розповів, що Ратушняка ловлять на хабарі далеко не вперше. На гарячому він попадався у 2010 та 2016 роках, однак обидва рази йому чомусь вдавалося вийти "сухим з води".

Батьки загиблих у трагічній аварії хлопців у ході судового процесу подавали клопотання про відсторонення від справи судді-корупціонера. Підставою для цього стало те, що суддя не наклав арешт на майно батьків підсудного, що дозволило матері Юліана Ніколюка продати нерухомість. А друга стосувалася затягування справи — суддю Ратушняка просили відсторонити, однак потерпілій стороні було відмовлено. Як розповів Василь Баланчук, у його діях не побачили нічого протизаконного.

Вінницькі ЗМІ також часто розповідали про діяльність судді-корупціонера.

Лояльність судді Ратушняка до 16-річного горе-водія напідпитку викликає питання у батьків загиблих юнаків. Вони вважають такий вирок — 2 роки умовно — щонайменше несправедливим й будуть оскаржувати його у Вінницькому апеляційному судді. А той факт, що служитель Феміди виявився корупціонером змушує обидві родини, які втратили дітей, думати, що у цій справі також могло не обійтися без фінансової складової.

"Телеграф" слідкує за розвитком справи й повідомлятиме, чим завершиться справа в Апеляційному суді.

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