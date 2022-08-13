"Это не апокалипсис": известный бизнесмен посоветовал харьковчанам искать буржуйки (видео)

Из-за полномасштабной войны с рф ближайшая зима будет самой сложной в истории Украины

Харьковчанам стоит готовиться к зиме, которая по прогнозу синоптиков, будет относительно теплой, заранее, вплоть до того, что приобрести буржуйки.

С таким призывом в интервью "Телеграфу" обратился к харьковчанам местный бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов. Он считает, что буржуйки, возможно, придется использовать даже в многоэтажных домах.

"Людям надо сделать запасы на зиму, запасы сухих продуктов каких-то, запасы теплых вещей. Да вплоть до того, что найдите буржуйку. Может она пригодится и в многоэтажном доме, с большой трубой. Почему нет, если будет холодно. Это не апокалипсис. Я не хочу рисовать страшную картину, но давайте рассуждать о самом плохом. Нужно сделать запас воды, круп, мясных консервов и тепло… Фонарики. Что будет с электричеством непонятно. Я не пугаю, но я все это сделаю, вплоть до того, что приготовлю пару буржуек", — заявил бизнесмен.

Отметим, из-за постоянных обстрелов Харьков превращается в руины. Корреспондент "Телеграфа" прошелся по центральной части города и показал последствия ударов со стороны рф. Несмотря на постоянную опасность, город продолжает жить и работать. Даже в самые разрушенные районы возвращаются жители, что внушает надежду на скорую Победу Украины.

Напомним, из-за экономии энергоресурсов в предстоящую зиму в квартирах украинцев снизят минимально допустимую температуру.