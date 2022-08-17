ВСУ полностью разнесли военную базу россиян в Новой Каховке: что известно на данный момент

Вместе с техникой "денацифицировались" еще и более десятка российских военных

В среду, 17 августа, на 175-й день войны в Украине стало известно об уничтожении базы российских оккупантов, которая находилась в Новой Каховке Херсонской области. По предварительной информации, кроме десятков единиц техники вражеской армии, было ликвидировано еще и 12 человек личного состава.

Сообщения об этом появились в Telegram-каналах Управления стратегических коммуникаций ВСУ и Госпогранслужбы Украины. Вместе с информацией о ликвидации российской базы было опубликовано видео, служащее этому подтверждением.

"По предварительной информации, это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке. Также, предварительно установлено, что от 10 до 15 оккупантов навсегда покинули чат и еще примерно такое же количество готовится на выход", — сообщил Стратком ВСУ.

Тем временем в Государственной пограничной службе появилась информация о 12 ликвидированных российских оккупантах. Примечательно, что на кадрах от базы оккупантов в Новой Каховке не осталось ничего, кроме кучи сгоревшей военной техники и рассыпанных стен помещений.

Тем временем главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ ликвидировали в Новой Каховке 12 российских оккупантов, а еще 10 получили ранения. Он не исключает, что россияне базировались у Каховской ГЭС.

"Минус 12 российских оккупантоа. Военные россии показали, как сейчас выглядит их казарма. Ночь в казарме по итогам провели двенадцать 200-х кафиров и десять 300-х. Вероятно, видео снято на Каховской ГЭС", — написал Бутусов, прикрепив фото с места.

Россияне потеряли десятки единиц техники в Новой Каховке

А от их базы на Каховской ГЭС вообще ничего не осталось

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее в оккупированном Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах. В Новофедоровке вспыхнуло на военном аэродроме, а 16 августа — на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Это привело к тому, что россияне начали массово убегать с полуострова, а оккупационные власти, чтобы их удержать, закрыли Крымский мост.