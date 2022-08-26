Готовятся к ядерной катастрофе? Оккупанты завезли в Мелитополь 10 химлабораторий

В оккупированный город завезли 10 химических лабораторий

В пятницу, 26 августа, на 184-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что в Мелитополь (Запорожская область) оккупанты доставили 10 химических лабораторий для спасения своих офицеров в случае радиационных выбросов на Запорожской АЭС.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает официальный telegram-канал НАЭК "Энергоатом". Эти лаборатории находятся в черте города в одном из медицинских учреждений.

"Десять химических лабораторий находятся на территории одного из больничных учреждений Мелитополя. Эти лаборатории, по нашему мнению, завезены в город, чтобы спасти своих офицеров, генералов, если случится радиационные выбросы на ЗАЭС. О гражданском населении, конечно, они не думают", — сказал Федоров.

"Это очередное подтверждение готовности россии совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварию с выбросом радиации", — отметили в "Энергоатоме".

Напомним, 25 августа Запорожская АЭС впервые в своей истории была полностью обесточена из-за провокации российских оккупантов. Из-за этой ситуации на станции была угроза взрыва. 26 августа ЗАЭС все-таки была подключена к сети и начала производство электроэнергии для нужд Украины. В США призывают россиян покинуть территорию стратегического объекта и сделать ЗАЭС демилитаризованной зоной.