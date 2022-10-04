В Москве отличились циничным заявлением о гражданстве на оккупированных территориях Украины

Людям установили дедлайн, за который они должны получить паспорта страны-агрессора

После того как политики страны-агрессора во вторник, 4 октября, единогласно проголосовали за "ратификацию" договоров о "включении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав рф, в российском МИД выступили с наглым заявлением о том, что жители этих регионов должны в ускоренном темпе сменить гражданство.

Как передает пропагандистский ресурс "РИА Новости", с таким заявлением выступил замглавы российского Минобороны Евгений Иванов. Он заявил, что жители незаконно аннексированных рф территорий имеют один месяц, чтобы изменить гражданство.

"Так же как было с Крымом. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор", — заявил Иванов, добавив, что на новых территориях выдача документов будет ускорена.

Следует отметить, что 4 октября российский диктатор путин, по данным росСМИ, должен подписать документы о незаконной аннексии четырех областей Украины — это, якобы, должно стать последним этапом процесса аннексии, если опираться на законы страны-агрессора. Добавим, что насильственное присоединение украинских территорий к составу страны-агрессора — это полное игнорирование кремлем норм международного права.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинских военных намерения кремля забрать у Украины территории только побуждают к действиям. Так, в ходе контрнаступления ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Кроме того, развивается наступление Сил обороны Украины и на Донбассе. В частности, нашим воинам удалось вернуть Лиман, после чего оккупанты начали серьезно беспокоиться о том, что им придется бежать из Лисичанска.