Для добровольцев "второй армии мира" в Мелитополе выпрашивают портянки, презервативы и мусорные пакеты

Листовки с перечнем необходимого "защитникам" стали раздавать на днях в оккупированном городе

Пока украинцы донатят и закупают для ЗСУ крутую амуницию, кровоостанавливающие препараты, автомобили и даже дроны-камикадзе, делают питательные сухпайки, для добровольцев-предателей на оккупированных территориях пытаются наскрести допотопные портянки, пластыри, пряники и мусорные пакеты.

Сразу после захвата части Запорожской области представители оккупационной власти успокаивали местных жителей – вас на фронт воевать точно не отправят. Дескать, есть договоренности с руководством рф, что на "освобожденных территориях" мобилизация проводиться не будет. Как минимум пять лет, убаюкивал электорат гауляйтер Евгений Балицкий.

Ближе к проведению псевдореферендума зазвучали разговоры о том, что присоединиться к специальной военной операции можно по собственному желанию. 22 сентября — в канун проведения псевдореферендума – один из пропагандистских ТГ-каналов сообщил: "в Запорожской области началось формирование первого добровольческого батальона". На выбор было предложено несколько вариантов названия, даже с отсылом к славному казацкому прошлому края – "Запорожский курень" и "имени Богдана Хмельницкого". Ожидаемо победу одержал более близкий захватчикам персонаж – НКВД-шник Павел Судоплатов.

Зазывал в ряды добровольцев лично гауляйтер Евгений Балицкий. В качестве мотивации использовал традиционные нарративы про "защиту рубежей от украинского нацизма" и борьбу с "систематическим терроризмом со стороны украинского режима". В качестве примера для других самопровозглашенный губернатор назвал своего сына Александра. Действительно отпрыск предателя взял в руки оружие или только на словах, это вопрос. Так как показался в Мелитополе молодой мужчина только на 9 мая, шагая в колонне разом с родителем. Насколько известно, после этого он вернулся в Крым, где и жил в последние годы.

А уже через два дня после анонса создания подразделения – его участники уже "засветились" в новостях с избирательных участков. Вроде как пришли стройными рядами голосовать за вхождение Запорожской области в состав россии. Правда, лица все прятали за балаклавами. Возможно боялись, что мелитопольцы поймут: добровольцы – люди неместные.

И уже в середине октября пропагандисты отчитались: в батальон имени Судоплатова уже набрано две "роты саперного и тактического назначения". Сразу после присяги будущие вояки приступили к подготовке. И снова в качестве иллюстрации — небольшая группка людей в камуфляже и снятая только крупным планом. Обычно такой ход используется, когда людей в каком-то месте собралось мало, а нужно, наоборот, показать массовость.

Если верить новости, которую иллюстрирует фото, собрали аж две роты добровольцев

По фото можно сделать вывод, что экипированы представители добровольческого подразделения получше мобилизованных россиян. По крайней мере те, которых отобрали для создания нужной картинки. И гауляйтер Евгений Балицкий попозировал рядом с небольшой кучкой касок и бронежилетов, приобретенных как раз для батальона имени Судоплатова.

Гауляйтер Евгений Балицкий

Если с обеспечением все нормально, то к чему эти просьбы о помощи для "защитников"? А листовки с соответствующим перечнем необходимого стали раздавать на днях в Мелитополе. Горожан просят приносить одежду, а именно портянки (!), шапки, шарфы, рукавицы, белье – обычное и термо. А еще — предметы гигиены, в числе которых контрацептивы и прокладки. Собирают также продукты, сигареты, батарейки, детские рисунки и письма.

Такие листовки распространяют в Мелитополе

В набор медикаментов включили жгуты, вату, йод, пластыри, перекись водорода, пантенол, обезболивающие, противогрибковые, седативные препараты и детский крем. Просто удивительно, как с таким набором медикаментов кто-то рассчитывает выжить на передовой после получения ранения. Хотя с учетом того, что есть запрос и на 300-литровые мусорные пакеты, авторы текста сами понимают бесперспективность вернуться живыми для тех, кого командование росармии бросит "на ноль" в качестве пушечного мяса.