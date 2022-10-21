Для добровольцев "второй армии мира" в Мелитополе выпрашивают портянки, презервативы и мусорные пакеты
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Листовки с перечнем необходимого "защитникам" стали раздавать на днях в оккупированном городе
Пока украинцы донатят и закупают для ЗСУ крутую амуницию, кровоостанавливающие препараты, автомобили и даже дроны-камикадзе, делают питательные сухпайки, для добровольцев-предателей на оккупированных территориях пытаются наскрести допотопные портянки, пластыри, пряники и мусорные пакеты.
Сразу после захвата части Запорожской области представители оккупационной власти успокаивали местных жителей – вас на фронт воевать точно не отправят. Дескать, есть договоренности с руководством рф, что на "освобожденных территориях" мобилизация проводиться не будет. Как минимум пять лет, убаюкивал электорат гауляйтер Евгений Балицкий.
Ближе к проведению псевдореферендума зазвучали разговоры о том, что присоединиться к специальной военной операции можно по собственному желанию. 22 сентября — в канун проведения псевдореферендума – один из пропагандистских ТГ-каналов сообщил: "в Запорожской области началось формирование первого добровольческого батальона". На выбор было предложено несколько вариантов названия, даже с отсылом к славному казацкому прошлому края – "Запорожский курень" и "имени Богдана Хмельницкого". Ожидаемо победу одержал более близкий захватчикам персонаж – НКВД-шник Павел Судоплатов.
Зазывал в ряды добровольцев лично гауляйтер Евгений Балицкий. В качестве мотивации использовал традиционные нарративы про "защиту рубежей от украинского нацизма" и борьбу с "систематическим терроризмом со стороны украинского режима". В качестве примера для других самопровозглашенный губернатор назвал своего сына Александра. Действительно отпрыск предателя взял в руки оружие или только на словах, это вопрос. Так как показался в Мелитополе молодой мужчина только на 9 мая, шагая в колонне разом с родителем. Насколько известно, после этого он вернулся в Крым, где и жил в последние годы.
А уже через два дня после анонса создания подразделения – его участники уже "засветились" в новостях с избирательных участков. Вроде как пришли стройными рядами голосовать за вхождение Запорожской области в состав россии. Правда, лица все прятали за балаклавами. Возможно боялись, что мелитопольцы поймут: добровольцы – люди неместные.
И уже в середине октября пропагандисты отчитались: в батальон имени Судоплатова уже набрано две "роты саперного и тактического назначения". Сразу после присяги будущие вояки приступили к подготовке. И снова в качестве иллюстрации — небольшая группка людей в камуфляже и снятая только крупным планом. Обычно такой ход используется, когда людей в каком-то месте собралось мало, а нужно, наоборот, показать массовость.
По фото можно сделать вывод, что экипированы представители добровольческого подразделения получше мобилизованных россиян. По крайней мере те, которых отобрали для создания нужной картинки. И гауляйтер Евгений Балицкий попозировал рядом с небольшой кучкой касок и бронежилетов, приобретенных как раз для батальона имени Судоплатова.
Если с обеспечением все нормально, то к чему эти просьбы о помощи для "защитников"? А листовки с соответствующим перечнем необходимого стали раздавать на днях в Мелитополе. Горожан просят приносить одежду, а именно портянки (!), шапки, шарфы, рукавицы, белье – обычное и термо. А еще — предметы гигиены, в числе которых контрацептивы и прокладки. Собирают также продукты, сигареты, батарейки, детские рисунки и письма.
В набор медикаментов включили жгуты, вату, йод, пластыри, перекись водорода, пантенол, обезболивающие, противогрибковые, седативные препараты и детский крем. Просто удивительно, как с таким набором медикаментов кто-то рассчитывает выжить на передовой после получения ранения. Хотя с учетом того, что есть запрос и на 300-литровые мусорные пакеты, авторы текста сами понимают бесперспективность вернуться живыми для тех, кого командование росармии бросит "на ноль" в качестве пушечного мяса.