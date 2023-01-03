Ракета превратила ледовую арену в руины: последствия удара по Дружковке (фото и видео)

Россияне просто уничтожают мирную инфраструктуру, прикрываясь мифической "демилитаризацией"

Мощные взрывы прогремели в ночь на 3 декабря в подконтрольной Украине Дружковке Донецкой области. Как оказалось впоследствии, россияне прицельно ударили ракетами по местной ледовой арене "Альтаир", которая долгое время выполняла роль тренировочного центра и главной базы для донецкого хоккейного клуба "Донбасс". Последствия "прилета" весьма серьезны, ведь от базы фактически мало что осталось.

Больше деталей раскрыли в пресс-службе ХК "Донбасс", также видео с места происшествия публикует издание XSPORT. Отметим, что атака противника не обошлась без пострадавших — их в Дружковке двое. При этом российская пропаганда уже заявила об уничтожении "очередного штаба ВСУ" с сотнями украинских защитников — что, конечно же, неправда.

К слову, момент атаки противника даже попал на камеру иностранных журналистов. Корреспондент одного из французских каналов записывал сюжет, общаясь со студией, когда позади него взорвалось здание ледовой арены.

После "прилета" на территории арены начался сильный пожар, который был виден из разных районов города. Местные спасатели сразу отправились на место происшествия, пытаясь помочь уцелеть хоть чему-то в "доме" донецких хоккеистов.

Пожар был виден за километры

А вот так комплекс выглядит изнутри

Стоит отметить, что клуб "Донбасс" из-за россиян уже в третий раз будет вынужден изменить регулярное местонахождение своей базы. Изначально спортсменам пришлось бежать из Дворца спорта "Дружба" в самом Донецке, затем — из Mariupol Ice Center. Теперь же они остались и без "Альтаира". Кстати, именно на базе этой ледовой арены в Дружковке работала одна из самых больших и популярных детско-юношеских спортивных школ. Малыши учились здесь фигурному катанию и хоккею.

Ледовая арена "Альтаир" до удара и пожара

Дружковка на карте

Добавим и то, что россияне не отрицают свою причастность к атаке на Дружковку. Удар по гражданскому объекту они в очередной раз пытаются прикрыть вымышленной охотой на якобы находившихся в "Альтаире" украинских военных. Таким образом, роспропаганда пытается вбросить в информпространство больше "побед" для себя, которые на самом деле выдумка.

Так работает роспропаганда

Вполне вероятно, что таким образом враг пытается отвести внимание от новогодней "бавовны" в Макеевке. Как известно, в полночь по киевскому времени ВСУ ударили по одному из расположений россиян, что повлекло смерть сотен "мобиков". При этом в самой рф подтверждают гибель куда меньшего количества человек.