"Женат, а мне моргает": фото медика-волонтера в Бахмуте вызвало восторг в сети

Смех остается одним из важных способов наших военных держать психологический барьер

Женщины бок о бок с мужчинами продолжают стоять на защите Украины. Немало среди них боевых медиков, как, например, врач-волонтерка Инна Муцук. Ее фотография с раненым военным Виталием облетела сеть. А все из-за шутки бойца, который, пытаясь демонстрировать силу духа, даже будучи раненым, подмигивал женщине, а затем заявил, что женат.

Забавной историей почти с "нуля" поделились в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ. Автором исторического фото стала пресс-офицер 93-й ОМБр "Холодный Яр" Ирина Рыбакова. Снимок был сделан в медицинском стабилизационном пункте под Бахмутом.

Инна Муцук, общаясь с журналистами, успевала уделять внимание и раненому Виталию. А в какой-то момент, когда он ей подмигнул, сделала то же самое в ответ. На что мужчина, которому уже надели кислородную маску, успел поднять руку с кольцом и сказать: "Я женат".

Момент окончания веселого флирта и удалось сфотографировать Ирине Рыбаковой

"Врач краснеет, а Бахмутский медицинский стабилизационный пункт в эту же секунду заливается смехом — даже здесь, среди крови и боли, находится место для светлого", — пишут военные.

По словам автора фото Ирины Рыбаковой, медицина, ставшая героиней истории, месяцами работает на этой позиции. И подобные веселые случаи очень важны для поддержания общего боевого духа. Особенно здесь, под Бахмутом, который продолжает быть крепостью, это очередное подтверждение того, что Украина дерется, а жизнь продолжается.

Конечно же, на эту историю сразу отреагировали пользователи сети. Они благодарят всех, кто стал причастен к ней, а бойцу желают скорейшего выздоровления.

Виталий с позывным "Альфа" был одним из семи военных в одном подразделении. Из-за атаки россиян он получил ранение танковым снарядом. Еще четверо его побратимов были контужены, однако их группа выстояла.

История Виталия более подробно – в видео ниже (таймкод 2:10). Предупреждаем, что на ролике могут быть материалы чувствительного характера, которые способны отрицательно повлиять на психологическое состояние зрителя.

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