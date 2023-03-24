Мученица или нарушительница? Новые подробности о маме из Каменец-Подольского, которую хотят наказать за беспорядок в квартире

История мамы из города на Хмельнитчине, плохо ухаживающей за ребенком, вызвала общественный резонанс.

Рядовой отчет ювенальной превенции Каменец-Подольского райуправления полиции на Хмельнитчине о визите к местной жительнице, которая "ненадлежащим образом ухаживает за ребенком", вызвал волну обсуждения в соцсетях. "Телеграф" пытался разобраться, стоила ли ситуация в семье вмешательства правоохранителей и адекватным ли будет для нее наказание, а речь идет о возможном штрафе.

Это вы беспорядка не видели! Соцсети разразились возмущением

В коротком посте на официальной странице подразделения ювенальной превенции отмечалось, что правоохранители обнаружили в квартире "антисанитарные условия, разбросанные вещи и отсутствие чистой одежды" и составили на женщину протокол об административном правонарушении. К моменту публикации он стал недоступным.

Новость распространило одно из местных изданий, отметив, что маму трехлетней девочки накажут за беспорядок, и указав размер штрафа, предусмотренный законом. Он может колебаться от 850 до 1700 гривен. Именно эти два момента больше всего возмутили комментаторов. Во-первых, люди высказывали предположение, кто же именно "заложил" женщину: соседи или недовольные родственники, которые могли захотеть насолить.

Комментаторов возмутила возможный штраф для мамы.

Также комментаторы приводили примеры того, как в разных странах относятся к чистоте и порядку дома. Вспоминали арабские и африканские страны, и даже Италию, где якобы является нормой не очень волноваться по этим вопросам. А еще жители этого европейского государства не гладят одежду и могут выйти на прогулку с собакой в пижаме и шлепанцах (что, в принципе, делают и украинцы).

Не видели вы беспорядок, дорогие! – считает одна из женщин.

Еще одним аргументом в пользу "нарушительницы" были сообщения о том, что женщина в декрете не всегда может справиться со всем одновременно. Тем более, если нездорова сама или вдруг заболел ребенок, что приводит к бессонным ночам.

Беспорядок с вещами – норма, когда малые дети в доме, – считает большинство корреспондентов.

Комментаторы также отмечали: возможно, семье просто нужна помощь, а не наказание, используя вольно жесткие эпитеты в отношении ювенальных полицейских. Люди даже тегали мэра Каменец-Подольского, требуя "прекратить этот ужас", а также призвали отозваться женщину, чтобы напрямую выяснить, какая поддержка ей с ребенком нужна.

"Не нашлось ни одной чистой вещи, чтобы переодеть девочку"

Как оказалось, "за кадром" осталась веская причина визита в квартиру жительницы Каменца-Подольского, а именно травма трехлетней девочки, которую та получила накануне.

"Разбирательству предшествовал вызов этой мамой скорой, – сообщил "Телеграфу" Сергей Цымбалюк, начальник отдела ювенальной превенции ГУ Нацполиции в Хмельницкой области. – Именно из-за этого беспорядка, который был в квартире, ребенок получил глубокий порез предплечья, скорее всего, травмировался крышкой от жестяной банки. Врач был вынужден госпитализировать девочку, потому что рану нужно было зашить, стянуть края скобами. Он также отметил, что в доме стоял едкий запах, похожий на аммиак. И именно потому, что имело место и гниение продуктов, и давно не было уборки в комнатах. Грязная одежда была сложена кучками, даже не нашлось ни одной чистой вещи, чтобы переодеть девочку. Об этом медик сообщил социальной службе, а оттуда уже сигнал поступил к нам".

Причину травмы дочери мама объяснила полицейским тем, что отвлеклась по телефону.

Сергей Владимирович добавил, что при выезде сотрудников ювенальной превенции информация нашла подтверждение. То, что квартира не только не убрана, а находится в запущенном состоянии, а ребенок не ухожен, женщина объяснила тем, что "не успевает ничего делать".

"Во время общения выяснилось, что ребенок отстает в физиологическом развитии и не только. В частности, она до сих пор не разговаривает, — подчеркнул Сергей Владимирович. – Поэтому ювенальные полицейские составили административный протокол по ч.1 ст. 184 КУоАП. Наказанием может стать либо предупреждение, либо наложение штрафа. Решение принимает суд, мы на него никак не влияем. Но не отреагировать на этот факт мы не могли. Те люди, которые в социальных сетях пишут, что полицейские такие плохи, так же критиковали бы нас, если бы с ребенком произошло нечто худшее — заражение крови, например".

Испорченные продукты, немытая посуда и мусор сделали атмосферу в квартире нездоровой.

Сергей Цымбалюк добавил, что эта семья полная, мужчина работает грузчиком, поэтому имеет определенный доход, женщина занимается домашним хозяйством. В пьянстве или употреблении наркотиков родители замечены не были, на учете в медучреждениях не состоят.

"В этой всей истории мне кажется, кто-то не дочитал, кто-то не понял, и сделали из мамы мученицу. Больше людей, наверное, задело упоминание штрафа, и началась истерия, что никто не разобрался и не помог, – подчеркнул Сергей Владимирович. – Этим будет заниматься служба по делам детей. В случае необходимости она обеспечит социальное сопровождение. И еще раз подчеркну, что решение о наказании еще не принято, но факт имел место, мы сделали свою работу, как бы это ни понравилось диванным критикам".

Как сообщал "Телеграф", на этой неделе произошел еще один резонансный случай с участием маленького ребенка — в Печерском районе Киева женщина с младенцем поселилась в заброшенном недострое. О ребенке сейчас заботятся медики, а соцслужбы выясняют, почему семья оказалась в таких условиях.