Мучениця чи порушниця? Нові подробиці про маму з Кам’янця-Подільского, яку хочуть покарати за безлад у квартирі

Історія мами з міста на Хмельниччині, що погано доглядала за дитиною, викликала суспільний резонанс

Рядовий звіт ювенальної превенції Кам’янець-Подільського райуправління поліції на Хмельниччині про візит до місцевої жительки, яка "неналежним чином доглядає за дитиною", викликав хвилю обговорення у соцмережах. "Телеграф" намагався розібратися, чи варта була ситуація в родині втручання правоохоронців і чи адекватним буде для неї покарання, а йдеться про можливий штраф.

Це ви безладу не бачили! Соцмережі вибухнули обуренням

В короткому пості на офіційній сторінці підрозділу ювенальної превенції зазначалось, що правоохоронці виявили в квартирі "антисанітарні умови, розкидані речі та відсутність чистого одягу", тож склали на жінку протокол про адміністративне правопорушення. Однак на момент публікації він став недоступним.

Новину розповсюдило одне з місцевих видань, зазначивши, що маму трирічної дівчинки покарають за безлад, і вказало розмір штрафу, який передбачено законом. Він може коливатися від 850 до 1700 гривень. Саме два ці моменти найбільше обурили коментаторів. По-перше, люди робили припущення, хто ж саме "заклав" жінку: сусіди чи невдоволені родичі, які могли захотіли насолити.

Коментаторів обурила саме можливий штраф для мами

Також дописувачі наводили приклади того, як в різних країнах ставляться до чистоти та порядку вдома. Згадували арабські і африканські країни, і навіть Італію, де нібито є нормою не дуже перейматися цими питаннями. У цій європейській країні, йшлося в одному з коментарів, часто люди не прасують одяг і можуть вийти на прогулянку з собакою у піжамі та капцях (що в принципі роблять й українці).

Не бачили ви безладу, дорогенькі! - вважає одна з жінок.

Ще одним аргументом на користь "порушниці" були дописи про те, що жінка в декреті не завжди може дати раду всьому одночасно. Тим паче, якщо раптом нездужає вона сама чи хворіє дитина, що передбачає безсонні ночі.

Безлад з речами - норма, коли малі діти в домі, - вважає більшість дописувачів.

Коментатори також наголошували: можливо, родині просто потрібна допомога, а не покарання, використовуючи доволі жорсткі епітети щодо ювенальних поліцейських. Люди навіть тегали міського голову Кам’янця-Подільського, вимагаючи "припинити цей жах", а також закликали відгукнутися жінку, щоб напряму́ з’ясувати, яка підтримка їй з дитиною потрібна.

"Не знайшлося жодної чистої речі, щоб перевдягнути дівчинку"

Як виявилось, "за кадром" лишилась вагома причина візиту до квартири жительки Кам’янця-Подільського, а саме — травма трирічної дівчинки, яку та отримала напередодні.

"Перевірці передував виклик цією мамою швидкої, – повідомив "Телеграфу" Сергій Цимбалюк, начальник відділу ювенальної превенції ГУ Нацполіції в Хмельницькій області. – Саме через цей безлад, що був у квартирі, дитина отримали глибокий поріз передпліччя, скоріш за все, травмувалась кришкою від бляшанки. Лікар був змушений госпіталізувати дівчинку, бо рану потрібно було зашити, стягнути краї скобами. Він також зауважив, що у помешканні стояв їдкий запах, схожий на аміак. І саме через те, що мало місце і гниття продуктів, і давно не було прибирання в кімнатах. Брудний одяг був складений купками, навіть не знайшлось жодної чистої речі, щоб перевдягнути дівчинку. Про це медик повідомив соціальну службу, а звідти вже сигнал надійшов до нас".

Причину травми доньки мама пояснила поліцейським тим, що відволіклась на телефон.

Сергій Володимирович додав, що під час виїзду співробітників ювенальної превенції інформація знайшла підтвердження. Те, що квартира не те що не прибрана, а перебуває в занедбаному стані, а дитина — не доглянута, жінка пояснила тим, що "не встигає нічого робити".

"Під час спілкування з’ясовалось, що дитина відстає у фізіологічному розвитку і не тільки. Зокрема, вона досі не розмовляє, — наголосив Сергій Володимирович. – Тому ювенальні поліцейські склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 КУпАП. Покаранням може стати або попередження, або накладання штрафу. Рішення ухвалює суд, ми на нього жодним чином не впливаємо. Але не відреагувати на цей факт ми не могли. Ті люди, які у соціальних мережах пишуть, що поліцейські такі погані, так само критикували би нас, якби з дитиною сталося щось гірше — зараження крові, наприклад".

Зіпсовані продукти, немитий посуд та сміття зробили атмосферу в квартирі нездоровою.

Сергій Цимбалюк додав, що ця родина повна, чоловік працює вантажником, тож має певний дохід, жінка ж займається домашнім господарством. У пияцтві чи вживанні наркотиків батьки помічені не були, на лікарському обліку не перебувають.

"У цій всій історії мені здається, хтось щось не дочитав, хтось не зрозумів, і зробили з мами мученицю. Найбільше людей, напевно, зачепила згадка штрафу, і почалася істерія, що ніхто не розібрався і не допоміг, – наголосив Сергій Володимирович. – Цим буде займатися служба у справах дітей. У разі потреби вона забезпечать соціальний супровід. І ще раз наголошу, що рішення про покарання ще не ухвалене, але факт мав місце, ми зробили свою роботу, як би це не сподобалось диванним критикам".

Як повідомляв "Телеграф" цього тижня стався ще один резонансний випадок за участю малої дитини — в Печерському районі Києва жінка з немовлям оселилась в покинутій недобудові. Малечею наразі опікуються медики, а соціальні служби з'ясовують, чому родина опинилась в таких умовах.