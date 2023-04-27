"Не сойдет террористам с рук": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Николаеву (видео)

Оккупанты нанесли удар ночью

В результате удара россиян по Николаеву пострадали по меньшей мере 23 человека, есть погибший. Враг ударил по городу "Калибрами", попав в жилую многоэтажку.

На трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что россия не перестает доказывать, что ее цель — уничтожить украинцев и терроризировать их. Среди пострадавших от обстрела – ребенок, сообщил президент. "Найдем всех виновных. За все будет ответственность", — сказал Зеленский.

Кроме многоэтажки попали и в историческое здание, и в частный сектор. "Калибры" выпустили с Черного моря.

Ракетный удар россия нанесла ночью после 1:00. В результате прилетов вспыхнули два пожара и был полностью разрушен одноэтажный дом. Именно в нем погиб человек, еще шестеро пострадали. Целью другой ракеты стала обычная пятиэтажка. В ней выбило дверь и окна. Здесь пострадали 17 человек, включая ребенка.

Ранее "Телеграф" сообщал об обстреле Купянска на Харьковщине. Попали оккупанты в местный музей. Также не утихают обстрелы юга — в Херсонской области под огонь врага попали журналисты. Иностранец выжил, а украинский помощник погиб.