Камеры против покупки прав. Из-за пилотного проекта МВД в Украине подозрительно возросло количество несдач

Будущие водители массово проваливают даже теорию, и это всего несколько городов

Во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской 1 июня начался тестовый проект прозрачных экзаменов для получения водительского удостоверения, который уже показал неожиданные результаты. В этих сервисных центрах МВД по новой схеме лишь четверть смогла пройти теоретическое тестирование и около трети – практическое. Причем простой теоретический экзамен провалило большее количество людей, чем практический, что наводит на подозрение, что в деле с компьютером вероятность сдать экзамен за взятку падает до нуля.

Главное изменение — весь процесс сдачи записывается на аудио и снимается на несколько камер, чтобы снизить возможности покупки водительских прав за взятку.

Где на экзаменах появилось больше камер. Регионы

Принимать экзамены по-новому начали в следующих городах:

Львовская область: г. Львов, с. Зимняя Вода, с. Красное, г. Стрый, г. Червоноград;

г. Львов, с. Зимняя Вода, с. Красное, г. Стрый, г. Червоноград; Киевская область: г. Белая Церковь, с. Софиевская Борщаговка, г. Переяслав.

г. Белая Церковь, с. Софиевская Борщаговка, г. Переяслав. Одесская область: г. Одесса, г. Белгород-Днестровский, г. Измаил, г. Подольск;

г. Одесса, г. Белгород-Днестровский, г. Измаил, г. Подольск; Винницкая область: г. Винница, г. Могилев-Подольский, г. Тульчин.

Но, к сожалению, такая прозрачность распространяется только на небольшое количество сервисных центров. Масштабирование на все сервисные центры МВД по всей Украине запланировано до конца 2023 года.

Что именно нам показали результаты

За неделю с 1 по 7 июня включительно в этих 4 областях 2 524 раза кандидата в водители сдавали теоретические экзамены, 2 652 раза экзаменаторы принимали практические экзамены. Статистика сдачи на всех видах транспорта (в том числе грузовики, мотоциклы и т.д.):

Теоретический экзамен успешно сдали с первого раза только 23% учащихся.

успешно сдали с первого раза только 23% учащихся. Практический экзамен с первого раза сдали 36% учащихся.

Теорию сдали только 23% учащихся

На права для обычных легковых автомобилей (категория B) большинство кандидатов в водители выбирали транспортное средство школы, а не сервисного центра МВД: 1384 против 634.

Статистика показала, что теоретический экзамен провалило больше людей. Это поразительно, потому что теоретический экзамен считался проще практического. В открытом доступе на сайте МВД есть тесты с такими же вопросами, как и на экзамене. Во время теста просто нужно ответить на 20 вопросов, для чего 20 минут – это больше, чем достаточно. Если сравнивать со стоимостью доступа к аналогичным тестам в других странах, то украинские очень доступны.

Пользователи соцсетей считают, что 23% — это реальное количество учащихся, сдающих экзамены своими силами

Таким цифрам удивляются также пользователи соцсетей. Так, в группе "Права без хабарів" в Facebook у пользователей возникли вопросы, не сдавалась ли раньше за деньги по меньшей мере половина всех экзаменов. А такие низкие результаты по теории объясняют тем, что с экзаменатором легче договориться, чем с компьютером. Один из корреспондентов группы, Леонид Войтенко, сравнил новые данные по 4 областям (пилотный проект) с результатами за прошлый год по всей Украине. Тогда статистика выглядела как 42% случая успешной сдачи теории с первого раза и 62% для практики. Как видим — цифры по теории также ниже практики, но сейчас масштабы несдач гораздо больше — это 77% по сравнению с 58% в прошлом году.

Данные за прошлый год показывали 42% случая успешной сдачи теории с первого раза и 62% для практики.

Также пользователи выражают желание следить за результатами сдачи экзаменов по всем СЦ онлайн и получить данные по тем СЦ, где нет пилотного проекта прозрачных экзаменов.

Прозрачный экзамен. Как это выглядит

В классах для сдачи теории и автомобилях сервисных центров МВД для сдачи практики теперь больше камер наблюдения, соответственно процессы легко мониторить.

Камера, направленная на педали (по закону, машина для экзамена дублирует педали на пассажирском сиденье у водителя)

Так, в классах, где сдают теорию, есть фиксация на 4 видеокамеры и микрофон – там уже не будет "слепых зон". Это делает невозможным подсказывать кандидатам в водители, а также позволит самому кандидату в случае необходимости обжаловать результаты сдачи теоретического экзамена.

Одна из камер фиксирует движение за автомобилем (полезно для пункта в чеклисте теста по проверке зеркал перед маневром)

В автомобилях категории В камеры в салоне расставляют таким образом, чтобы снимать:

руки и ноги ученика,

руки и ноги экзаменатора,

запись разговоров в салоне тоже будет.

Таким образом, заинтересованный во взятке экзаменатор не сможет нажать на педаль вместо ученика и не сможет подсказывать устно.

Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык объяснял, что салоны нашпиговали камерами, чтобы обеспечить равные и прозрачные условия для каждого кандидата в водители.

Камера, направленная прямо на дорогу

Во-вторых, обычно видео используются для обжалования результатов экзаменов. Перед комиссией вполне реально доказать, что экзаменатор засчитывал как ошибку то, что ошибкой не было или даже вел себя некорректно или давал нечеткие указания.

Камера, направленная внутрь салона и специально установленная на низком уровне

Теперь у будущих водителей будет больше возможностей для обжалования результатов, чтобы можно было проверить любую запись и убедиться в справедливости экзамена. Лозунгами этого проекта являются: "Знаешь — успешно сдаешь" и "Не знаешь — не помогут".

Чего еще ждать: количество попыток возрастет

Ограничить коррупционную составляющую с помощью камер – лишь часть процесса, чтобы сделать обучение водителей качественным. В Украине с июля 2023 года предстоит еще целый ряд изменений, которые ранее анонсировал глава МВД Игорь Клименко. Так, на сайте МВД опубликован проект приказа, где изложены эти изменения. ("Об утверждении Изменений в Инструкции о порядке приема экзаменов для получения права вождения транспортных средств и выдачи водительских удостоверений").

Что полезного появится:

талон на практический экзамен можно будет взять через сайт и кабинет водителя (теперь нужно ехать в СЦ, чтобы просто спланировать время, что уже сложно, а в условиях войны он может в любой момент закрыться из-за воздушной тревоги);

Вырастет число попыток для практического экзамена (пока действует свидетельство об окончании автошколы). Сейчас их всего три и при "незачете" нужно возвращаться в школу и переучиться заново. Это невыгодно ученикам, потому что заставляет снова обращаться в заведения, которые могут не беспокоиться о своем КПД.

Автоинструктор Александр Зерщиков объясняет, что теперь у каждого, кто сдает экзамен на водительское удостоверение, будет 52 попытки в год, что повлияет на коррупционную составляющую.

"Думаю, что вот прямо до такого не дойдет, но подобное нововведение многим помогло бы расслабиться! Сдаете экзамен столько раз, сколько нужно — значительно большие шансы на успех. К тому же увеличился срок между попытками. Теперь это 10 дней вместо 5. У вас появляется дополнительное время для подготовки", — говорит инструктор.

Основные проблемы: намеки на взятки

К сожалению, камерами оборудованы несколько автомобилей на всю Украину, а пользователи до сих пор жалуются на намеки заплатить за водительское удостоверение, мол, сдать экзамен самому нереально. Это стандартная фраза, используемая некоторыми автошколами и инструкторами. Хотя опыт доказывает, что самостоятельно сдать можно. Вот, например, история о горе-школе в Полтаве:

Недобросовестная школа в Полтаве

Кроме того, одним из самых распространенных явлений, обсуждаемых в группах учащихся, являются школы, которые предлагают всего 10 часов практической езды. В посте от прошлого года пользователь объясняет, что во время учебы предлагали услугу помощи в сдаче практического экзамена после малого количества занятий. О такой схеме рассказывали в Киеве:

История с 10 уроками распространена еще с прошлого года

Напомним, ранее мы писали, что МВД планирует до конца 2023 года ввести в Украине новую систему получения водительских прав. Изменения коснутся как теоретического, так и практического экзамена.