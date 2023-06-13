Камери проти купівлі прав. Через пілотний проєкт МВС в Україні підозріло зросла кількість нездач

Майбутні водії масово провалюють навіть теорію, і це лише кілька міст

У Львівській, Київській, Вінницькій та Одеській 1 червня почався тестовий проєкт прозорих іспитів для отримання водійського посвідчення, який вже показав неочікувані результати. У цих сервісних центрах МВС за новою схемою лише чверть змогла пройти теоретичне тестування і близько третини — практичне. Причому простий теоретичний іспит провалила більша кількість людей, ніж практичний, що наводить на підозру про те, що з у справі з комп'ютером вірогідність скласти іспит за хабар падає до нуля.

Головна зміна — весь процес складання записується на аудіо та знімається на декілька камер, аби знизити можливості для купівлі водійських прав за хабар.

Де на іспитах з'явилося більше камер. Регіони

Приймати іспити по-новому почали у таких містах:

Львівська область: м. Львів, с. Зимна Вода, с. Червоне, м. Стрий, м. Червоноград;

м. Львів, с. Зимна Вода, с. Червоне, м. Стрий, м. Червоноград; Київська область : м. Біла Церква, с. Софіївська Борщагівка, м. Переяслав.

: м. Біла Церква, с. Софіївська Борщагівка, м. Переяслав. Одеська область : м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Подільськ;

: м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Подільськ; Вінницька область: м. Вінниця, м. Могилів-Подільський, м. Тульчин.

Але, на жаль, така прозорість поширюється лише на невелику кількість сервісних центрів. Масштабування на всі сервісні центри МВС по всій Україні заплановано до кінця 2023 року.

Що саме нам показали результати

За тиждень з 1 по 7 червня включно в цих 4 областях 2 524 разів кандидати у водії складали теоретичні іспити та 2 652 рази екзаменатори приймали практичні іспити. Статистика здачі на усіх видах транспорту (в тому числі вантажівки, мотоцикли й т.д.):

Теоретичний іспит успішно склали з першого разу лише 23% учнів.

успішно склали з першого разу лише 23% учнів. Практичний іспит з першого разу склали 36% учнів.

Теорію скалали лише 23% учнів

На права для звичайних легкових автомобілів (категорія B) більшість кандидатів у водії обирали транспортний засіб навчального закладу, а не сервісного центру МВС: 1384 проти 634 разів.

Статистика показала, що теоретичний іспит провалило більше людей. Це дивно, бо теоретичний іспит вважався простішим за практичний. У відкритому доступі на сайті МВС є тести з такими самими питаннями, як і на іспиті. Під час тесту просто потрібно відповісти на 20 питань, для чого 20 хвилин — це більше, ніж достатньо. Якщо порівнювати з вартістю доступу до аналогічних тестів в інших країнах — українські дуже доступні.

Користувачі соцмереж вважають, що 23% - це реальна кількість учнів, що здають іспити самі

Таким цифрам дивуються також користувачі соцмереж. Так, у групі "Права без хабарів" у Facebook у користувачів виникли питання, чи не складалася раніше за гроші щонайменше половина всіх іспитів. А такі низькі результати з теорії пояснюють тим, що з екзаменатором легше домовитись, ніж з комп'ютером. Один із дописувачів групи, Леонід Войтенко, порівняв нові дані по 4 областях (пілотний проєкт) з тогорічним числом по всій Україні. Тоді статистика виглядала як 42% випадки успішного складення теорії з першого разу та 62% для практики. Як бачимо — цифри з теорії також нижчі за практику, але зараз масштаби нездач набагато більші — це 77% порівняно з 58% минулого року

Дані за минулий рік показували 42% випадки успішного складення теорії з першого разу та 62% для практики.

Також користувачі висловлюють бажання слідкувати за результатами здачі іспитів по всіх СЦ онлайн, а також отримати дані по тих СЦ, де зараз немає пілотного проєкту прозорих іспитів.

Прозорий іспит. Як це виглядає

У класах для складання теорії та автівках сервісних центрів МВС для складання практики тепер є більше камер спостереження, відповідно процеси складання іспитів легко моніторити.

Камера, спрямована на педалі (за законом, машина для іспиту дублює педалі на пасажирському сидінні біля водія)

Так, у класах, де здають теорію, є фіксація на 4 відеокамери та мікрофон — не буде "сліпих зон". Це унеможливлює стороннім особам підказувати кандидатам у водії, а також дозволить самому кандидату в разі потреби оскаржити результати складання теоретичного іспиту.

Одна з камер фіксує рух за автомобілем (корисно для пункту в чеклисті тесту щодо перевірки дзеркал перед маневром)

У автівках категорії В камери в салоні розставляють таким чином, щоб знімати:

руки і ноги кандидата у водії ,

, руки і ноги екзаменатора ,

, запис розмов у салоні теж буде.

Таким чином, зацікавлений у хабарі екзаменатор не зможе натиснути на педаль замість учня та не зможе усно давати підказки.

Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик пояснював, що салони нашпигували камерами, аби забезпечити рівні та прозорі умови для кожного кандидата у водії.

Камера, спрямована безпосередньо на дорогу

По-друге, зазвичай відео використовують для оскарження результатів іспитів. Перед комісією цілком реально довести, що екзаменатор зараховував як помилку те, що помилкою не було, або навіть поводив себе некоректно чи давав нечіткі вказівки.

Камера, спрямована всередину салону та спеціально встановлена на низькому рівні

Тепер у майбутніх водіїв буде більше можливостей для оскарження результатів, щоб можна було перевірити будь-який запис і переконатись у справедливості іспиту. Гаслами цього проєкту є: "Знаєш — успішно складаєш" та "Не знаєш — не допоможуть".

Чого ще чекати: кількість спроб зросте

Обмежити корупційну складову за допомогою камер — лише частина процесу, аби зробити навчання водіїв якісним. В Україні з липня 2023 року має відбутися ще цілий ряд змін, які раніше анонсував голова МВС Ігор Клименко. Так, на сайті МВС опублікований проєкт наказу, де ці зміни викладені. ("Про затвердження Змін до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія").

Що корисного з'явиться:

талон на практичний іспит буде взяти через сайт та кабінет водія (зараз треба їхати в СЦ, аби просто спланувати час, що вже складно, а в умовах війни він може у будь-який момент зачинитися через повітряну тривогу);

Зросте кількість спроб для практичного іспиту (поки діє свідоцтво про закінчення автошколи). Зараз їх лише три та за "незараху" треба повертатися до школи та перенавчатися заново. Це невигідно учням, бо змушує знову звертатись до закладів, які можуть не перейматися своїм ККД.

Автоінструктор Олександр Зєрщиков пояснює, що тепер у кожного, хто складає іспит на посвідчення водія, буде 52 спроби на рік, що вплине на корупційну складову.

"Гадаю, що от прямо до такого не дійде, але подібне нововведення багатьом допомогло б розслабитись! Складаєте іспит стільки разів, скільки потрібно — значно більші шанси на успіх. До того ж збільшився термін між спробами. Тепер це 10 днів замість 5. У вас з'являється додатковий час для підготовки", — каже інструктор.

Основні проблеми: натяки на хабарі

На жаль, камерами обладнані декілька автівок на всю Україну, а користувачі досі скаржаться на натяки заплатити за водійське посвідчення, мовляв, скласти іспит самому нереально. Це стандартна фраза, яку використовують деякі автошколи та інструктори. Хоча досвід доводить, що самому скласти цілком реально. Ось, наприклад, історія про горе-школу у Полтаві:

Недобросовісна школа у Полтаві

Окрім того, одним із найпоширеніших явищ, які обговорюють у групах водіїв-учнів є школи, які пропонують лише 10 годин практичної їзди. У пості від минулого року користувачка пояснює, що під час навчання пропонували послугу допомоги у здачі практичного іспиту після малої кількості занять. Про таку схему розповідали у Києві:

Історія з 10-ма уроками поширена ще з минулого року

Нагадаємо, раніше ми писали про, що МВС планує до кінця 2023 року запровадити в Україні нову систему отримання прав водія. Зміни торкнуться як теоретичного, так і практичного іспиту.