Спасти лето и выходные. ТОП-8 безопасных мест возле Киева для отдыха

Подборка интересных мест, дорога к которым займет менее двух часов

Вблизи Киева много живописных мест, однако с начала войны до некоторых локаций доезд стал проблематичным, а устраивать пикники в лесу с палатками стало опасно из-за мин.

"Телеграф" собрал перечень не закрывшихся актуальных локаций, а на территории можно безопасно гулять с детьми. Если вы еще не определились, где лучше провести следующие выходные возле Киева, обратите внимание на одну из наших идей:

Вытачев

Живописное село Витачев близ Киева может похвастаться одной из самых красивых панорам на Днепр. На холме расположены сразу два интересных достопримечательности: это деревянная часовня с казацким крестом (семикресто) и мельница. Здесь есть огромная лужайка, которая является популярным местом для отдыха и пикников, а чуть ниже деревьев — обрыв с видом на воду.

Кроме того, что это лучшая панорама возле Киева, Витачев является еще одним из старейших сел Украины. В первый раз в письменных документах он упоминается еще в X в. — византийский император Константин Багрянородный говорил о нем как о крупнейшем порту на Днепре. В древнерусское время Витачев был городом и имел большой порт. Даже сейчас рядом с селом хорошо видна бухта, куда входили суда. Археологи раскопали здесь городище.

Рядом с деревянной мельницей находится пекарня "Витач", где можно купить вкусный хлеб, разную выпечку и пирожные. Но нужно иметь в виду, что это единственное заведение здесь, поэтому в выходные здесь выстраиваются длинные очереди и лучше иметь план-Б, где взять необходимые продукты для пикника.

По дороге в Витачев стоит остановиться в Халепье и послушать интересные истории о раскопках от экскурсовода Музея Викентия Хвойки. Это музей без строгих смотрителей, а посетителям и детям позволяют подержать в руках тысячелетние находки.

Как доехать: Витачев расположен в 77 километрах от Киева, за Обуховом. В Google Maps нужно вписать локацию "Ветряная мельница", в самом Вытачево можно сориентироваться по указателям.

Локация выигрышная с точки зрения инфраструктуры — сюда ведет неплохая дорога и можно оставить автомобиль на парковке (хотя и неасфальтированной), прямо перед ветряной мельницей есть препятствие в виде узкой грунтовой дороги с камнями, на которой достаточно тесно разминаться со встречными машинами, но в украинских реалиях это мелочи.

Коростышевский каньон

Затопленный гранитный карьер вблизи города Коростышев – это настоящая находка для отдыха на природе недалеко от Киева. Живописное место расположено среди соснового леса, многие местные приезжают сюда на выходные с палатками. Скалистые берега высотой до 10 метров, а вода здесь имеет бирюзовый оттенок, потому что нет песка и ила. Здесь можно купаться, загорать, заниматься альпинизмом.

Коростышевский каньон

С инфраструктурой непосредственно у самого каньона не очень, поэтому на ночь нужно брать палатки или остановиться в соседнем Житомире. Также рядом расположен гостиничный комплекс "Волшебное озеро".

В самом Коростышеве также много интересных достопримечательностей: Костел Рождества Пресвятой Девы, учительская семинария, здание почтовой станции.

Как добраться: из Киева до каньона лучше всего ехать на автомобиле по Житомирской трассе, расстояние составляет чуть более 100 километров, дорога занимает около полутора часов. Можно доехать автобусом до Коростышева, а оттуда дойти пешком или вызвать такси.

Замок в Радомышле

В Житомирской области стоит посетить замок "Радомысль", который реконструировали из старого здания. Раньше это была большая мельница, работавшая до 1960-х годов, а до этого — Радомышльская бумажная фабрика, возведенная между 1612 и 1615 гг. по приказу архимандрита Киево-Печерской лавры Елисея Плетенецкого. Здание возведено на подземной гранитной скале, уходящей вглубь земли на несколько метров.

Сейчас историко-культурный комплекс находится в частной собственности, в процессе реставрации были воспроизведены интерьеры XVII-XIX века и на них можно посмотреть, купив билет или заказав экскурсию. На втором этаже расположен музей украинской домашней иконы, изюминкой которого улыбающиеся иконы. В общей сложности его экспозиция и фонды насчитывают более 5 тысяч образов и скульптур (православных, унийних и католических), созданных в XVI-XX вв. разных уголках Украины — от Закарпатья до Слобожанщины и от Сиверщины до Крыма. Здесь есть и домашние иконостасы и крошечные путевые иконы.

На одной из икон в коллекции музея Иисус Христос улыбается

Кроме замка в Радомышле можно посмотреть Николаевский собор XIX в., построенную в советский период водонапорную башню. В центре много красивых зданий XIX – начала XX ст. Также здесь расположен пиво-безалкогольный комбинат, поэтому стоит попробовать фирменное пиво "Радомышль".

А остановиться на ночь можно прямо в замке, ведь здесь работает отель.

Как добраться: из Киева удобно добираться как маршруткой от метро "Житомирская", дорога занимает чуть больше двух часов, автомобилем без остановок ехать полтора часа (107 км).

Музей под открытым небом в Переяславе

Переяслав славится своими церквями и музеями, которые следует обязательно посетить

В Киевской области есть малоизвестный скансен " Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья ", который по своим размерам превышает столичный Пирогово и имеет много исключительных экспонатов. Среди них — оригиналы картин Марии Приймаченко, церковь-музей космоса, храм-музей полотенца — всего 13 тематических музеев, аутентичные дома и церкви, спасенные из окрестных сел и хуторов, которые должны были затопить воды Каневского водохранилища.

Это идеальное место, чтобы провести на природе целый день. Приезжать лучше с утра и выделить на скансен несколько часов, ведь его территория — это 30 гектаров. Попасть на территорию музея желательно в первой половине дня, потому что он работает с 09:00–17:00.

Внутри домов представлены расписанные сундуки, божницы, резные сволоки.

Есть здесь и казачье кладбище, деревянные и каменные кресты которого переехали из разрушенных могил казаков, а также ветряные мельницы, башни, сельскохозяйственная техника, транспорт начала ХХ в.

Музей "Почтовая станция" в помещении бывшего мещанского дома XIX ст.

Кроме скансена в Переяславе, стоит обратить внимание на старые храмы и монастыри — в самом месте концентрация храмов на квадратный метр зашкаливает. Среди самых интересных – Вознесенский собор 1700 года, построенный на средства гетмана Ивана Мазепы. Он расположен в самом центре города. Также интересно будет сравнить его с рисунком акварелью Тараса Шевченко, сделанным в 1845 году (но для точности ракурса нужно обойти храм с другой стороны).

Еще стоит зайти в музей Григория Сковороды в здании бывшего коллегиума. Ирония этого места заключается в том, что самого философа когда-то отсюда уволили, потому что он отказался преподавать поэтику по предложенной епископом стандартной программе. А через несколько лет умоляли вернуться, теперь же здесь собраны портреты и статуи философа.

Как добраться: дорога из Киева на автомобиле займет 1,5 часа (106 км), можно также добраться маршруткой от станции метро "Черниговская", "Позняки" и "Харьковская", а в самом городе в скансен можно пройти пешком с автовокзала, попасть на территорию лучше с бокового входа (ведь главный — со стороны трассы, туда лучше ехать на авто).

Добропарк

Возле села Мотыжин на Киевщине расположен частный дендрологический парк площадью 300 га, территория просторная и аккуратная. Среди преимуществ по сравнению с киевскими парками — меньшее количество людей, среди недостатков — не столь богатая и разнообразная коллекция растений по сравнению со столичным ботсадом Гришко.

Лавандовые поля

Сюда лучше всего приезжать для семейного отдыха с детьми, в сезон цветения для фотосессий или устроить пикник с друзьями. Вход платный: 200 грн для взрослых, 100 грн для детей, на территории есть фудкорты, аттракционы, прокат самокатов.

Сейчас в "Добропарк" стоит ехать смотреть на лавандовые поля, сезон цветения продлится до 31 июля. Кроме лаванды в этом сезоне цветут розы, пионы, водяные лилии и петунии.

Желающие отдохнуть от ритма большого города могут остановиться на уикенде в маленьких домиках и территории парка, рядом есть удобная зона для барбекю, а возле каждого дома расположены гигантские деревянные качели.

Прямо на территории парка можно арендовать дом и делать барбекю.

Как доехать: Это одна из ближайших локаций до Киева (всего 29 км), куда можно доехать на автомобиле буквально за 20 минут. Возле территории есть парковка, но самая дорогая возле парка с камнями. График работы: с 10:00 до 20:00.

Места для мини-отпуска

Устроить небольшой отдых хотя бы на пару дней можно остановившись в одном из удобных мест прямо возле столицы. Дорога не займет много времени.

Этнографический комплекс "Украинское село"

Этнографический комплекс "Украинское село"

В селе Бузова в 15 км от Киева есть этнографический комплекс "Украинское село". В лесном парке собрано несколько аутентичных домов, которые привезли из разных регионов Украины. Можно заказать экскурсию, научиться народным ремеслам (мастер-классы по гончарству, выпечке хлеба и созданию мотанок), посетить зоопарк и даже устроить барбекю.

Этно-комплекс дает возможность размещения на ночь. Гостям предлагают как обычные гостиничные номера, так и номера в этно-стиле как в бабушкином селе. Можно отдохнуть в настоящих старинных домах, где есть печь, скамейки, и большой длинный стол, вместо шкафа – жердь, на стенах – тканые старинные ковры и рисованная рукотворная роспись. На мангале, расположенном возле дома, можно приготовить себе мясо или другие блюда на огне.

Цена размещения в этнохате на 4 человека составит 2600 грн в сутки, лесное шале обойдется в 3500 грн.

Глемпинг "Шатро"

Глемпинг (то есть гламурный кемпинг, палатка с удобствами) "Шатро" находится всего в 85 км от Киева, дорога туда занимает полтора часа. Дорога в глемпинг идет через Витачев, Триполье и Халепье.

Здесь есть палатки, рассчитанные на 2-4 человека. В них обустроили кровати и мебель, душ с туалетом, кондиционер, миникухню с необходимой посудой для приготовления пищи, а также террасу и барбекю. Также еду можно заказать, а также купить продукты местных производителей.

Рядом конная ферма, где можно заказать прогулку на лошадях. Среди активностей – велопрогулки, пешие прогулки к целебному источнику, медитация. Также можно подняться вверх на территорию мемориала "Букрынский плацдарм".

Цены на бронирование разные, но начинаются от 2500 гривен в сутки.

Характер Park

В поселке Крюковщина в 5 км от городской полосы можно найти комплекс отдыха Характер Park с двух-четырехместными глемпами, есть также мангалы и прилегающая территория. Шатры оборудованы комплектом мебели, холодильником и электрочайником. В каждом номере есть санузел.

Отдых в шале по выходным будет стоить 6500 грн за 2 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторым украинцам летом выдадут по 14 тысяч гривен на отдых.