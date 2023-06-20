Врятувати літо і вихідні. ТОП-8 безпечних місць біля Києва для відпочинку

Добірка цікавих місць, дорога до яких займе менше двох годин

Поблизу Києва є багато мальовничих місць, проте від початку війни до деяких локацій доїзд став проблематичним, а влаштовувати пікніки у лісі з наметами стало небезпечно через міни.

"Телеграф" зібрав перелік актуальних локацій, які не зачинилися, а на території можна безпечно гуляти з дітьми. Якщо ви ще не визначилися, де краще провести наступні вихідні біля Києва, зверніть увагу на одну з наших ідей:

Витачів

Мальовниче село Витачів поблизу Києва може похизуватися однією з найкрасивіших панорам на Дніпро. На пагорбі розташовані одразу дві цікаві пам'ятки: це дерев’яна капличка з козацьким хрестом (семихрестям) та млин. Тут є величезна галявина, яка є популярним місцем для відпочинку та пікніків, а трохи нижче за деревами — урвище з видом на воду.

Окрім того, що це найкраща панорама біля Києва, Витачів є ще одним із найстаріших сіл України. Вперше в письмових документах він згадується ще в X ст. — візантійський імператор Костянтин Багрянородний казав про нього, як про найбільший порт на Дніпрі. В давньоруські часи Витачів був містом і мав великий порт. Навіть зараз поряд із селом добре видно бухту, куди входили судна. Археологи розкопали тут городище.

Поряд із дерев’яним млином знаходиться пекарня "Витач", де можна купити смачний хліб, різну випічку та тістечка. Але потрібно мати на увазі, що це єдиний заклад тут, тому у вихідні тут вишиковуються довжелезні черги та краще мати "план-Б", де взяти необхідні продукти для пікніка.

По дорозі у Витачів варто зупинитися у Халеп'ї та послухати цікаві історії про розкопки від екскурсовода Музею Вікентія Хвойки. Це музей без суворих наглядачів, а відвідувачам та дітям дозволяють потримати в руках тисячолітні знахідки.

Як доїхати: Витачів розташований за 77 кілометрів від Києва, за Обуховом. В Google Maps потрібно вписати локацію "Вітряний млин", у самому Витачеві можна зорієнтуватися за вказівниками.

Локація виграшна з точки зору інфраструктури — сюди веде непогана дорога та можна залишити автомобіль на парковці (хоча й неасфальтованій), прямо перед вітряком є перешкода у вигляді вузької ґрунтової дороги з камінням, на якій досить тісно розминатися із зустрічними машинами, але в українських реаліях це дрібниці.

Коростишівський каньйон

Затоплений гранітний кар'єр поблизу міста Коростишів — це справжня знахідка для відпочинку на природі неподалік Києва. Мальовниче місце розташоване серед соснового лісу, багато місцевих приїжджають сюди на вихідні з наметами. Скелясті береги висотою до 10 метрів, а вода тут має бірюзовий відтінок, тому що немає піску і мулу. У цьому місці можна купатися, засмагати, займатись альпінізмом.

Коростишівський каньйон

З інфраструктурою безпосередньо біля самого каньйону не дуже, тому на ніч треба брати намети чи зупинитися у сусідньому Житомирі. Також поруч розташований готельний комплекс "Чарівне озеро".

У самому Коростишеві також є багато цікавих пам’яток: Костел Різдва Пресвятої Діви, учительська семінарія, будівля поштової станції.

Як дістатися: з Києва до каньйону найкраще їхати на автомобілі Житомирською трасою, відстань складає трохи понад 100 кілометрів, дорога займає близько півтори години. Можна також доїхати автобусом до Коростишева, а звідти дійти пішки або викликати таксі.

Замок у Радомишлі

У Житомирській області варто відвідати замок "Радомисль", який реконструювали зі старої будівлі. Раніше це був великий млин, який працював до 1960-х років, а до цього — Радомишльська папірня, зведена між 1612 і 1615 рр. за наказом архімандрита Києво-Печерської лаври Єлисея Плетенецького. Будівля зведена на підземній гранітній скелі, яка йде вглиб землі на кілька метрів.

Зараз історико-культурний комплекс перебуває у приватній власності, у процесі реставрації були відтворені інтер’єри XVII—XIX століття і на них можна подивитися, купивши квиток або замовивши екскурсію. На другому поверсі розташований музей української домашньої ікони, родзинкою якого є усміхнені ікони. Загалом його експозиція і фонди налічують понад 5 тисяч образів і скульптур (православних, унійних і католицьких), створених у XVI—XX ст. різних куточках України — від Закарпаття до Слобожанщини і від Сіверщини до Криму. Тут є і домашні іконостаси і крихітні подорожні ікони.

На одній з ікон у колекції музею Ісус Христос усміхається

Окрім замку у Радомишлі можна подивитися на Миколаївський собор XIX ст., збудовану в радянський період водонапірну вежу. У центрі багато красивих будівель XIX– початку XX ст. Також тут розташований пиво-безалкогольний комбінат, тому варто спробувати фірмове пиво "Радомишль".

А зупинитися на ніч можна прямо у замку, адже тут працює готель.

Як дістатися: з Києва зручно добиратися як маршруткою від метро "Житомирська", дорога займає трохи понад дві години, автомобілем без зупинок їхати півтори години (107 км).

Музей просто неба у Переяславі

Переяслав славиться своїми церквами та музеями, які варто обов'язково відвідати

У Київській області є маловідомий скансен "Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини", який за своїми розмірами перевищує столичний Пирогів та має багато виняткових експонатів. Серед них — оригінали картин Марії Приймаченко, церква-музей космосу, храм-музей рушника — загалом 13 тематичних музеїв, автентичні хати та церкви, врятовані з навколишніх сіл та хуторів, які мали затопити води Канівського водосховища.

Це ідеальне місце, щоб провести на природі цілий день. Приїжджати краще зранку і виділити на скансен декілька годин, адже його територія — це аж 30 гектарів. Потрапити на територію музею бажано у першій половині дня, бо він працює з 09:00–17:00.

Всередині хат представлено розписані скрині, божниці, різьблені сволоки

Є тут і козацьке кладовище, дерев’яні та кам’яні хрести якого переїхали зі зруйнованих могил козаків, а також вітряки, вежі, сільськогосподарська техніка, транспорт початку ХХ ст.

Музей "Поштова станція" у приміщенні колишнього міщанського будинку XIX ст.

Окрім скансену у Переяславі варто звернути увагу на старі храми та монастирі — у самому місці концентрація храмів на квадратний метр зашкалює. Серед найцікавіших — Вознесенський собор 1700 року, збудований на кошти гетьмана Івана Мазепи. Він розташований у самісінькому центрі міста. Також цікаво буде порівняти його з малюнком аквареллю Тараса Шевченка, зробленим у 1845 році (але для точності ракурсу треба обійти храм з іншого боку).

Ще варто зайти в музей Григорія Сковороди у будівлі колишнього колегіуму. Іронія цього місця полягає у тому, що самого філософа колись звідси звільнили, бо він відмовився викладати поетику за запропонованою єпископом стандартною програмою. А за декілька років благали повернутися, тепер же тут зібрані портрети та статуї філософа.

Як дістатися: дорога з Києва на автомобілі займе 1,5 години (106 км), можна також дістатися маршруткою від станції метро "Чернігівська", "Позняки" та "Харківська", а у самому місті до скансену можна пройти пішки з автовокзалу, потрапити на територію краще з бокового входу (бо головний — з боку траси, туди краще їхати на авто).

Добропарк

Біля села Мотижин на Київщині розташований приватний дендрологічний парк площею 300 га, територія простора та охайна. Серед переваг порівняно з київськими парками — менша кількість людей, серед недоліків — не така багата та різноманітна колекція рослин порівняно зі столичним ботсадом Гришка.

Лавандові поля

Сюди найкраще приїжджати для родинного відпочинку з дітьми, у сезон цвітіння квітів для фотосесій або влаштувати пікнік з друзями. Вхід платний: 200 грн для дорослих, 100 грн для дітей, на території є фудкорти, атракціони, прокат самокатів.

Зараз у "Добропарк" варто їхати дивитися на лавандові поля, сезон цвітіння триватиме до 31 липня. Окрім лаванди в цьому сезоні квітнуть троянди, півонії, водяні лілії та петунії.

Охочі відпочити від ритму великого міста можуть зупинитися на вікенд у маленьких будиночках та території парку, поруч є зручна зона для барбекю, а біля кожного будинку розташовані велетенські дерев'яні гойдалки.

Прямо на території парку також можна орендувати будинок та робити барбекю

Як доїхати: Це одна із найближчих локацій до Києва (всього 29 км), куди можна доїхати на автомобілі буквально за 20 хвилин. Біля території є парковка, але сама дорога біля парку з камінням. Графік роботи: з 10:00 до 20:00.

Місця для міні-відпустки

Влаштувати невеликий відпочинок хоча б на пару днів, можна зупинившись в одному зі зручних місць прямо біля столиці. Дорога не займе багато часу.

Етнографічний комплекс "Українське село"

Етнографічний комплекс "Українське село"

У селі Бузова за 15 км від Києва є етнографічний комплекс "Українське село". У лісовому парку зібрані декілька автентичних хат, які привезли з різних регіонів України. Можна замовити екскурсію, навчитися народним ремеслам (майстер-класи з гончарства, випікання хліба та створення мотанок), відвідати зоопарк та навіть влаштувати барбекю.

Етно-комплекс надає можливість розміщення на ніч. Гостям пропонують як звичайні готельні номери, так і номери в етно-стилі як у бабусиному селі. Можна відпочити у справжніх старовинних хатах, де є піч, лави, і великий довгий стіл, замість шафи – жердка, на стінах – ткані стародавні килими та мальований рукотворний розпис. На мангалі, розташованому біля хати можна приготувати собі м’ясо чи інші страви на вогні.

Ціна розміщення в етнохаті на 4 особи складе 2600 грн за добу, лісове шале обійдеться у 3500 грн.

Глемпінг "Шатро"

Глемпінг (тобто гламурний кемпінг, намет зі зручностями) "Шатро" знаходиться всього за 85 км від Києва, дорога туди займає півтори години. Дорога у глемпінг йде через Витачів, Трипілля та Халеп'я.

Тут є намети, розраховані на 2–4 осіб. У них облаштували ліжка та меблі, душ зі вбиральнею, кондиціонер, мінікухню з необхідним посудом для приготування їжі, а також терасу та зону барбекю. Також їжу можна замовити, а ще придбати продукти місцевих виробників.

Поруч — кінна ферма, де можна замовити прогулянку на конях. Серед активностей — велопрогулянки, піші прогулянки до цілющого джерела, медитація. Також можна піднятися нагору на територію меморіалу "Букринський плацдарм".

Ціни на бронювання різні, але починаються від 2500 гривень за добу.

Характер Park

У селищі Крюківщина за 5 км від міської смуги можна знайти комплекс відпочинку Характер Park з дво- чотиримісними глемпами, є також з мангали та прилегла територія. Шатра обладнані комплектом меблів, холодильником та електрочайником. В кожному номері є свій санвузол.

Відпочинок у шале у вихідні коштуватиме 6500 грн за 2 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деяким українцям влітку видадуть по 14 тисяч гривень на відпочинок.